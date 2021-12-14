Очагом трагического пожара в Мошках могла стать печь

14.12.2021 | 13:26

Следователи проводят проверку обстоятельств гибели 65-летнего жителя села Мошки Бековского района.

Утром во вторник, 14 декабря, в доме на улице Мошковской произошел пожар. После ликвидации возгорания в жилой части здания было найдено тело мужчины 1956 года рождения.

При осмотре на теле погибшего каких-либо повреждений, кроме следов термического воздействия, не обнаружено. Назначена судебно-медицинская экспертиза. По результатам проведения проверки следователем будет принято процессуальное решение.

«По имеющейся информации, мужчина проживал один. По предварительным данным, очаг возгорания находился в месте расположения печи», - сообщила старший помощник руководителя Следственного управления СК России по Пензенской области Татьяна Махницкая.