В Бековском районе пожар унес жизнь 65-летнего сельчанина

14.12.2021 | 11:47

Ранним утром во вторник, 14 декабря, в Бековском районе произошла трагедия: при пожаре погиб человек.

Сигнал о том, что в селе Мошки горит дом № 18 на улице Мошковской, поступил на пульт дежурного в 6:46. Пламя охватило деревянное здание площадью 72 квадратных метра, обложенное кирпичом и крытое шифером.

На борьбу с огнем выехали 11 человек на трех спецавтомобилях.

«Обнаруженен погибший мужчина 1956 года рождения», - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Пензенской области.

Спасатели просят граждан быть внимательными и осторожными при обращении с огнем, соблюдать все правила пожарной безопасности и требования при эксплуатации электрических, отопительных и газовых приборов, беречь жилье и жизни от огня.