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Общество

«Новикомбанк» предлагает выгодные валютно-обменные операции

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«Новикомбанк» с 1993 года предоставляет полный спектр банковских услуг во всех сегментах финансового рынка и обладает большим опытом в сферах поддержки как крупных промышленных предприятий, так и компаний малого и среднего бизнеса.

Банк оказывает услуги физическим лицам по потребительскому и ипотечному кредитованию, рефинансированию имеющейся задолженности.

В 2020 году офис «Новикомбанка» открылся в Пензе и завоевал популярность среди работников предприятий, входящий в контур Ростеха. Это более 9 тысяч человек из АО «Радиозавод», АО «НПП «Рубин», АО «ПО «Электроприбор», АО «НЛЭМЗ», АО «ПНИЭИ», АО «НИИЭМП» и других компаний.

Они получают заработную плату и иные социальные выплаты на карты банка, пользуются программами льготного кредитования. Продуктовый ряд финансового учреждения как для физических, так и для юридических лиц постоянно расширяется.

Специалисты «Новикомбанка» проводят постоянный мониторинг курсов валют в режиме реального времени во всех регионах, где размещены отделения учреждения, предлагая наиболее выгодный курс обмена физическим лицам без каких-либо дополнительных комиссий. Наличные валютно-обменные операции совершаются в валюте доллары США и евро.

Курс валют «Новикомбанка» в Пензе можно узнать по телефону, не прибегая к обязательному визиту в офис. Номер единой справочной службы +7-800-250-70-07.

Офис банка расположен на улице Московской, 15, телефоны +7(8412)23-85-02, +7(8412)23-85-00. Касса работает с 9:30 до 17:30 (понедельник-четверг) и с 9:30 до 16:30 (пятница).

АО АКБ «НОВИКОМБАНК» основан 25 октября 1993 года. Генеральная лицензия № 2546 от 20 ноября 2014 года. Включен в реестр банков - участников системы обязательного страхования вкладов 02.12.2004 под номером 254.

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