На водоемах Пензы толщина льда у берегов достигла 13 см

В понедельник, 13 декабря, на пензенских водоемах измерили толщину льда.
В пресс-службе администрации города уточнили, что сотрудники управления по делам ГО и ЧС вышли на объекты в рамках рейда по обеспечению безопасности населения.
Толщина льда у берегов водоемов составила от 8 до 13 сантиметров.
«До жителей доведена информация об опасности выхода на лед, а также о том, как действовать при оказании помощи пострадавшему. Кроме того, в ходе рейда возле водоемов были размещены информационные щиты «Переход по льду запрещен», - пояснили в мэрии.
В конце ноября толщина ледового покрытия составляла от 0,5 до 3 см.
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