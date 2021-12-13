На водоемах Пензы толщина льда у берегов достигла 13 см

13.12.2021 | 11:39

В понедельник, 13 декабря, на пензенских водоемах измерили толщину льда.

В пресс-службе администрации города уточнили, что сотрудники управления по делам ГО и ЧС вышли на объекты в рамках рейда по обеспечению безопасности населения.

Толщина льда у берегов водоемов составила от 8 до 13 сантиметров.

«До жителей доведена информация об опасности выхода на лед, а также о том, как действовать при оказании помощи пострадавшему. Кроме того, в ходе рейда возле водоемов были размещены информационные щиты «Переход по льду запрещен», - пояснили в мэрии.

В конце ноября толщина ледового покрытия составляла от 0,5 до 3 см.