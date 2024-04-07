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Из жизни

Бобры добрались до деревьев у Суры в Засечном

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Жительница Засечного во время прогулки по Тропе здоровья сделала интересное открытие. Женщина обнаружила, что на Суре поселилось семейство бобров.

Она сфотографировала следы пребывания животных - деревья с сильно подточенными стволами.

Бобры добрались до деревьев у Суры в Засечном

«Деревья были обработаны в большом количестве, также локации следов деятельности находились на значительном расстоянии», - написала женщина на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Бобры добрались до деревьев у Суры в Засечном

По ее словам, «бобриная бригада» хорошо потрудилась над стволами ольхи. Пензячка добавила, что это дерево, как и дуб, животные в пищу не употребляют, но используют для заточки зубов и строительства.

В 2018 году бобры сделали запруду на ручье, вытекающем из источника Казанской Божией Матери в Малосердобинском районе. Возникла угроза затопления. Сооружение из деревца, переплетенных ветвей, ила и глины пришлось разбирать вручную.

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Источник — фото Натальи Ереминой
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