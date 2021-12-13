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Общество

К строительству школы в Мичуринском вернулись после проверки прокуратуры

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В поселке Мичуринском Пензенского района прокуратура проверила строительство школы. Сотрудники надзорного ведомства нашли нарушения.

Возводить объект начали в апреле 2021 года. Однако в июле контракт на строительство был расторгнут по соглашению сторон.

Прокурорская проверка установила, что, несмотря на небольшой процент готовности школы, МОБУ СОШ поселка Мичуринского в лице директора не принимала никаких действий для заключения нового контракта, электронный аукцион не был объявлен.

В августе прокурор района объявил директору школы предостережение о недопустимости срыва строительства.

«После вмешательства прокуратуры образовательная организация скорректировала проектную документацию, провела электронный аукцион», - отметила старший помощник прокурора области Светлана Артамонова.

В ноябре был заключен новый контракт. Строительство школы продолжилось.

Ранее сообщалось, что объект возводят на федеральные деньги. Работа долго не могла начаться. Позже врио министра строительства и дорожного хозяйства Александр Гришаев высказывал серьезное недовольство ее темпами.

Будущая школа в поселке рассчитана на 225 мест. В эксплуатацию ее должны ввести в декабре 2021 года.

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