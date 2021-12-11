Пензенские школьники занялись производством средств спасения

11.12.2021 | 19:30

В токарной мастерской центра технологического обучения делают заготовки для спасательных устройств, которые в случае провала под лед помогут рыбакам выбраться из воды. Производство довольно простое.

«Они у меня отличники, все что угодно сделают!» - похвалил воспитанников педагог дополнительного образования Юрий Проскуряков.

Старшеклассники уже второй год в рамках взаимодействия городского управления образования и ГУ МЧС по области делают спасательные устройства.

«Предоставим вам возможность вместе с сотрудниками Пензенского пожарно-спасательного центра, вместе с управлением МЧС России по Пензенской области вручить любителям подледной ловли данные «спасалки». Мы возьмем вас с собой в рейды, где вы сможете пообщаться с любителями подледного лова», - пообещал главный государственный инспектор по маломерным судам Пензенской области Сергей Петрунин.

Одиннадцатиклассник Никита Рогучев в 2020 году выезжал со спасателями на Сурское водохранилище, раздавал устройства рыбакам.

«Их товарищ случайно провалился под лед. Он просто был неопытный, не прислушался к старшим и провалился, а рядом никого не было. Чтобы предотвратить такие несчастные случаи, мы с командой разработали эти «спасалки», - рассказал волонтер.

В младших классах учатся делать другое средство спасения. Обучение провели педагоги центра детского технического творчества.

«На реке лед непредсказуем. Он бывает везде прочный, а где быстрое течение - может быть промоина. И вы этого можете просто не знать», - пояснил директор Центра детского (юношеского) творчества г. Пензы Евгений Деркачев.

Чтобы не пришлось применять такие устройства, лучше не выходить на тонкий лед. Об этом педагоги и спасатели не перестают говорить из года в год.