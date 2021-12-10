В районах Пензенской области за сутки выявили 56 случаев COVID-19

10.12.2021 | 13:14

В Пензенской области продолжает снижаться число новых случаев коронавируса. За минувшие сутки в регионе выявили 348 зараженных. Эти данные оперштаб обнародовал в пятницу, 10 декабря.

289 инфицированных выявили в Пензе, 3 - в Заречном, остальных - в районах области: 22 - в Лопатинском, 15 - Пензенском, 7 - Бессоновском, 3 - Каменском, 2 - Колышлейском и по 1 - в Бековском, Белинском, Лунинском, Пачелмском, Сердобском, Шемышейском и Кузнецком.

Накануне региональный оперативный штаб проинформировал о 13 жертвах коронавируса и о 649 выписанных пациентах.

Всего с начала пандемии в Пензенской области подтвердилось 95 399 случаев COVID-19. 70 349 жителей выздоровели, 4 390 скончались.