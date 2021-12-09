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Общество

В пензенском загсе рассказали о предстоящих изменениях в работе

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Семья Фокиных пришла в отдел ЗАГС Ленинского района почти в полном составе - папа, мама и пятеро ребятишек. Поводом для похода стал обряд имянаречения: в торжественной обстановке самая младшая из Фокиных должна была получить первый документ в своей жизни - свидетельство о рождении.

Родители объяснили, почему решили назвать вторую дочку Ариной, а им сообщили, что означает это имя. В юмористической форме собравшиеся пытались предсказать, кем станет девочка, когда вырастет, и желали ей самого хорошего. В результате получены и важный документ, и яркие эмоции.

«Приятно, ну и просто я эмоциональный человек, очень люблю детей своих, обожаю», - поделилась многодетная мать.

Имянаречение - только один из красивых обрядов, которые проводят сотрудники загсов региона. Фокины получили свидетельство о рождении в том районе, где семья и живет, а с 30 декабря родители могли бы это сделать в любом загсе на территории России. Позади - огромный объем работы.

«Важной задачей органов ЗАГС в настоящее время является цифровая трансформация предоставляемых государственных услуг, которая позволит сделать их получение более быстрым и удобным. В прошлом году силами органов ЗАГС был создан единый государственный реестр актов гражданского состояния, который включил в себя сведения по всей Российской Федерации начиная с 1926 года», - сообщила начальник управления ЗАГС Минтруда Пензенской области Юлия Петрова.

Благодаря этому и возможно действие принципа экстерриториальности регистрации актов гражданского состояния. То есть уже с конца декабря получить свидетельство о браке, рождении, установлении отцовства или о смерти станет можно в любом загсе вне зависимости от места жительства.

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Источник — ТРК «Наш дом», Юлия Дудоладова
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Гость||

Аборигенам лапшу навешали и бусы дали! Ура!

Гость||

С это бесплатно нарекали или платно?

Гость||

Эт пока реклама. Типо здарма.

Гость||

С многодетных не бярут, замануха, а остальные дурачки пусть раскошкливаются! Лиха беда начало!

Гость||

Нарекаю тебя Персефоной# коловратом# вилором# даздрапермой# смычеком# бочем# кондратом# суперфосфатом#Владленом Владленычем, аминь

Гость||

А что это за дурнушка в красном бормочет?

Имя: Гость
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