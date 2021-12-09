В Пензенской области водители смогут обогреться в пути

09.12.2021 | 10:14

На пересечении двух федеральных автомагистралей, М5 «Урал» и Саратов - Нижний Новгород, появился мобильный пункт обогрева. Его развернуло Главное управление МЧС России по Пензенской области.

Он предназначен для помощи водителям, попавшим в сложную ситуацию. Например, оказавшимся в заторе из-за ДТП, попавшим в метель или туман или очутившимся на морозном воздухе один на один со сломавшимся автомобилем.

«Мобильный пункт обогрева включает в себя палатки, оборудованные тепловыми пушками. В помещениях расположены столовая, где можно зарядить мобильный телефон и согреться горячим чаем, оборудованы места для отдыха, а также медико-психологический пост. Для приготовления горячей пищи имеется полевая кухня, организовано уличное освещение. Пункт может принять до 50 человек», - рассказали в пресс-службе регионального ГУ МЧС.

При заторах в зоне расположения пункта будут дежурить автомобиль повышенной проходимости, аварийно-спасательная машина, снегоходы, квадроцикл, спасатели, а также карета скорой медицинской помощи.