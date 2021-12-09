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Общество

«МегаФон» создаст на предприятиях СИБУРа частную сеть Private LTE

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К 2024 году на предприятиях СИБУРа появится частная беспроводная сеть от оператора «МегаФон». Благодаря ей специалисты смогут улучшить управление производственными процессами в газоперерабатывающей, химической, каучуковой и нефтехимической промышленности.

Соглашение о строительстве сети подписано в декабре 2021 года. Документ предусматривает полный комплекс работ по ее запуску: проектирование, поставку и монтаж базовых станций LTE, оборудования и программного обеспечения пакетного ядра.

«Сети Private LTE являются платформой и катализатором для дальнейшего развития наших разработок в области индустрии 4.0: промышленного интернета вещей, технологий на базе дополненной реальности, мобильных приложений и взрывозащищенных смартфонов, беспилотных аппаратов.

Даже с существующими технологиями передачи данных (проводная сеть, Wi-Fi) цифровые продукты в прошлом году принесли компании более 3 млрд рублей, а общий потенциальный эффект от цифровизации и трансформации СИБУРа на горизонте нескольких лет составит более 59 млрд рублей. Мы рассчитываем, что развертывание сети PLTE на всех предприятиях станет важным шагом к реализации этого потенциала.

Сотрудничество с «МегаФоном» позволит нам получить самую большую сеть PLTE в России. Уже к концу 2022 года мы покроем частной сетью 6 производственных площадок с общей площадью в 33,2 млн квадратных метров. К 2024 году мы обеспечим непрерывное покрытие беспроводной сетью на всех наших предприятиях», - сообщил член правления - исполнительный директор СИБУРа Василий Номоконов.

Планируется, что корпоративная сеть PLTE охватит территории «Воронежсинтезкаучука», «Нижневартовского газоперерабатывающего завода», «Южно-Балыкского ЛМУМГ», «Томскнефтехима», «CИБУР-Химпрома» и «СИБУР-Тобольска».

Компания «МегаФон» обеспечит предприятия бесшовным покрытием с использованием диапазонов 1 800 и 2 600 МГц. Таким образом, увеличится емкость сети на производственных площадях, будут возможны резервирование и широкий охват покрытия. Помимо этого, PLTE изолирует технологические процессы СИБУРа от взаимодействия с публичными и коммерческими сетями.

«МегаФон» первым в России в 2018 году реализовал проект по строительству Private LTE и имеет большой опыт внедрения частных сетей для разных промышленных отраслей. Тем не менее проект с СИБУРом станет самым масштабным в России. Его главная особенность заключается в том, что все предприятия будут связаны единой сетью Private LTE. Это даст возможность СИБУРу оперативно внедрять вертикальные цифровые решения, контролировать все производственные процессы из одной точки и быстро реагировать на любую нештатную ситуацию.

Частная сеть повысит эффективность и безопасность труда. В перспективе возможен полный переход на использование 5G перенастройкой оборудования без аппаратной модернизации сети», - пояснил коммерческий директор по развитию корпоративного и государственного сегментов «МегаФона» Эмин Антонян.

Основные плюсы сетей PLTE для СИБУРа как компании с высоким уровнем цифровизации и автоматизации процессов - это скорость и мобильность, которые достигаются при полном удовлетворении всех требований информационной безопасности.

К примеру, после внедрения сети PLTE сотрудники предприятия СИБУРа смогут использовать взрывозащищенные смартфоны в качестве универсального инструмента коммуникации. Устройства заменят традиционную радиосвязь и дадут доступ к чатам и звонкам на личных смартфонах, которые могут быть небезопасны в условиях производства.

«Платформа связи на базе технологии LTE позволит нам еще быстрее внедрять цифровые решения, подключать IoT устройства и рабочие станции. Кроме того, у частного LTE есть ощутимые преимущества перед сетями Wi-Fi. Это не только лучшая стоимость решения, но и возможность централизованного управления и мониторинга всех параметров сети.

Мы используем оборудование 5G Ready, что позволит нам оперативно перейти на новые стандарты связи, увеличив как пропускную способность новых продуктов и сервисов, так и качественные параметры платформы связи СИБУРа», – сообщил руководитель по ИТ-инфраструктуре и эксплуатации «СИБУР Диджитал» Игорь Тютрин.

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