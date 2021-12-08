Зимний сезон в Городе Спутнике стартует в декабре

08.12.2021 | 16:04

В парке Города Спутника запланированы мероприятия зимнего сезона. Их формат зависит от погоды и эпидемиологической ситуации, но подарки жителям и гостям микрорайона уже готовят.

Так, на привычном месте заливают каток с новыми трибунами для удобства отдыхающих. Скоростных горок стало на одну больше. Главную елку на набережной тоже уже установили и нарядили. А коллекцию светящихся фигур в парке дополнили новые, в том числе символ наступающего года.

Любителям хоккея стоит запомнить, что их излюбленная площадка для игры с шайбой сменила прописку, переехав ближе к центру основных мероприятий, за колесо обозрения.

За афишей мероприятий можно следить на официальном сайте Города Спутника penza-sputnik.ru и в социальных сетях.