Зимний сезон в Городе Спутнике стартует в декабре

В парке Города Спутника запланированы мероприятия зимнего сезона. Их формат зависит от погоды и эпидемиологической ситуации, но подарки жителям и гостям микрорайона уже готовят.
Так, на привычном месте заливают каток с новыми трибунами для удобства отдыхающих. Скоростных горок стало на одну больше. Главную елку на набережной тоже уже установили и нарядили. А коллекцию светящихся фигур в парке дополнили новые, в том числе символ наступающего года.
Любителям хоккея стоит запомнить, что их излюбленная площадка для игры с шайбой сменила прописку, переехав ближе к центру основных мероприятий, за колесо обозрения.
За афишей мероприятий можно следить на официальном сайте Города Спутника penza-sputnik.ru и в социальных сетях.
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