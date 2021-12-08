В области не снижается уровень травматизма детей в ДТП

08.12.2021 | 17:38

В Пензенской области число детей, пострадавших в ДТП, остается на высоком уровне. За 11 месяцев текущего года зафиксировано 153 аварии, участниками которых стали несовершеннолетние.

В данных ДТП 5 детей погибло, а 171 ребенок получил травмы различной степени тяжести.

Как отметили в отделении пропаганды, 30 ДТП (то есть практически каждое пятое) случилось из-за неосторожности детей. В них один ребенок погиб, 31 пострадал.

В Госавтоинспекции сообщили, что в области участились случаи аварий из-за неожиданного выхода малышей на проезжую часть.

Так, во вторник, 7 декабря, на улице Бакунина в Пензе напротив дома № 80а, на дорогу вне действия пешеходного перехода вдруг выбежала девочка 2013 года рождения. Она попала под колеса машины Volkswagen Golf, водитель которой не сумел вовремя заметить ребенка. Школьница получила травмы.

«Водителям необходимо помнить, что, управляя транспортным средством, следует строго соблюдать скоростной режим, быть предельно внимательными во время движения вблизи образовательных учреждений, мест досуга, в жилых зонах и на дворовых территориях.

Родители должны знать, что безопасность детей на дороге зависит только от них. Своим примером вы должны показать ребенку, как правильно и безопасно перейти дорогу, где это можно сделать и на что нужно обращать внимание в первую очередь», - обратились к пензенцам сотрудники Госавтоинспекции.