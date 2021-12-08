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Общество

В Кузнецком районе отопительный сезон «открыли» 1 сентября

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В Махалинском сельсовете Кузнецкого района отопительный сезон начался 1 сентября и должен завершиться 29 апреля. Такую информацию разместила администрация органа самоуправления в интернете.

Девятимесячным сроком подачи тепла заинтересовалась прокуратура. Выяснилось, что соответствующего решения не существует, а сведения, опубликованные в Сети, недостоверны.

Это не единственное нарушение, допущенное при подготовке к отопительному сезону. Так, в Посельском сельсовете Кузнецкого района 31 августа комиссия выдала паспорта готовности трех многоквартирных домов. Однако обследованию подверглись лишь дымоходы и вентиляционные каналы, а проверка проведения ремонта, утепления зданий, наличия паспортов теплопотребляющих установок не выполнялась. Аналогичные нарушения были выявлены еще в шести образованиях района.

Прокуроры нашли недостатки и в других муниципалитетах. Так, в трех сельских поселениях Сердобского района сроки проверки образовательных учреждений к пуску тепла были установлены до 25 сентября, тогда как закон ограничивает их 15 сентября.

В ряде администраций чиновники нарушали права граждан при рассмотрении обращений по вопросам теплоснабжения. Например, в 10 сельских поселениях Пензенского района не были назначены сотрудники, ответственные за эту работу, а на сайтах отсутствовала информация о порядке подачи обращений. Такая же ситуация сложилась в Кузнецке, Вадинском, Земетчинском, Кузнецком, Никольском и Сосновоборском районах.

В Никольске не была проверена с выходом на место деятельность индивидуального предпринимателя, управляющего многоквартирными домами. Несмотря на длительный срок эксплуатации инженерных сетей в ряде домов, комиссия не осмотрела их в определенный срок. Проверки готовности к отопительному периоду проводились формально.

«Приняты меры прокурорского реагирования. Надзорная деятельность в указанной сфере продолжается», - сообщила старший помощник прокурора Пензенской области Светлана Артамонова.

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