В Пензенской области подвели итоги операции «Пешеход»

07.12.2021 | 19:26

84 нарушения правил дорожного движения людьми, пересекающими проезжую часть, выявили сотрудники ГИБДД. Таков итог операции под названием «Пешеход», проведенной на территории региона.

«Госавтоинспекция в очередной раз напоминает всем участникам дорожного движения о необходимости быть внимательными на пешеходных переходах: водителям не забывать о необходимости снижать скорость, а пешеходам при переходе дороги удостовериться, что их пропускают», - предупредил заместитель начальника ОГИБДД УМВД России по г. Пензе Андрей Маркин.

По данным инспекторов ГАИ, в некоторых трагических происшествиях виноваты не автомобилисты, а граждане, проявившие беспечность при выходе на проезжую часть. Чтобы снизить число таких ДТП, полицейские на регулярной основе проводят мероприятия по выявлению пешеходов-нарушителей.