В Пензенской области подвели итоги операции «Пешеход»

84 нарушения правил дорожного движения людьми, пересекающими проезжую часть, выявили сотрудники ГИБДД. Таков итог операции под названием «Пешеход», проведенной на территории региона.
«Госавтоинспекция в очередной раз напоминает всем участникам дорожного движения о необходимости быть внимательными на пешеходных переходах: водителям не забывать о необходимости снижать скорость, а пешеходам при переходе дороги удостовериться, что их пропускают», - предупредил заместитель начальника ОГИБДД УМВД России по г. Пензе Андрей Маркин.
По данным инспекторов ГАИ, в некоторых трагических происшествиях виноваты не автомобилисты, а граждане, проявившие беспечность при выходе на проезжую часть. Чтобы снизить число таких ДТП, полицейские на регулярной основе проводят мероприятия по выявлению пешеходов-нарушителей.
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