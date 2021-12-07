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Общество

В Пензенской области подвели итоги операции «Пешеход»

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84 нарушения правил дорожного движения людьми, пересекающими проезжую часть, выявили сотрудники ГИБДД. Таков итог операции под названием «Пешеход», проведенной на территории региона.

«Госавтоинспекция в очередной раз напоминает всем участникам дорожного движения о необходимости быть внимательными на пешеходных переходах: водителям не забывать о необходимости снижать скорость, а пешеходам при переходе дороги удостовериться, что их пропускают», - предупредил заместитель начальника ОГИБДД УМВД России по г. Пензе Андрей Маркин.

По данным инспекторов ГАИ, в некоторых трагических происшествиях виноваты не автомобилисты, а граждане, проявившие беспечность при выходе на проезжую часть. Чтобы снизить число таких ДТП, полицейские на регулярной основе проводят мероприятия по выявлению пешеходов-нарушителей.

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Источник — ТРК «Наш дом», Дмитрий Трошин
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Гость||

Когда ГИБДД наведается на ул. Кулакова, 1?

Гость||

Гость писал(a):

Когда ГИБДД наведается на ул. Кулакова, 1?
Они наведываются, только стоят за парапетом внизу, а не на..

Гость||

Из самих , колдырей,проверьте, ездят датые,прикрываясь своими корочками!

Гость||

Операция пешеход! вы проверьте как пешеходы ходят по тротуару а сзади или навстречу двигаются автомобили.

Имя: Гость
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