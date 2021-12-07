Общество

В Кузнецке готовятся к волне «омикрона»

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Уровень заболеваемости коронавирусной инфекцией в Кузнецке остается стабильным, но осложнилась ситуация с ОРВИ. Об этом стало известно на оперативном совещании, которое состоялось в местной мэрии в понедельник, 6 декабря.

За прошедшую неделю в городе выявили 47 случаев пневмонии (на 2 случая меньше, чем за прошлый аналогичный период), госпитализировали 25 человек (также на 2 меньше).

«Но сейчас полным ходом идет ОРВИ. На прошедшей неделе выявлено 80 случаев - на 26 больше, чем за предыдущую неделю», - доложили мэру Кузнецка Сергею Златогорскому.

Особенно подвержены ОРВИ дети. За отчетный период диагноз поставили 70 несовершеннолетним - это на 46 больше, чем за предыдущий.

«Есть рост ОРВИ. По области пошел грипп, первые случаи фиксируются. В Кузнецке пока нет, но это вопрос временный. Все это в букет формируется. Кроме того, вы знаете, «омикрон» по миру начинает гулять. Все страны от него ставят заборы, какие-то пытаются, но тем не менее мы понимаем по практике: это вопрос времени, когда он зайдет. Нет таких заборов, через которые вирусы не проходят. По оценкам, волна «омикрона» будет в феврале», - констатировал Златогорский.

Он призвал сделать серьезный упор на ревакцинацию тех, у кого прошло полгода с момента первичной иммунизации. В настоящее время повторно привиты 1 968 кузнечан.

«Хватит людей терять. По итогам года будет тысячи полторы смертей в городе, а то и больше. Такого падежа никогда не было. Вот такая зараза», - резюмировал мэр Кузнецка.

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Гость||

Опять про город помойку с тупым мэром пишут.

Гость||

Падёж обычно у скотины.... Ничего себе мэр как вы о людях высказываетесь...

Гость||

penzainform.ru писал(a):

Такого падежа никогда не было
Падёж - гибель животных в больших количествах. Даже не скрывает за кого жителей считает.

Гость||

Гость писал(a):

Падёж обычно у скотины.... Ничего себе мэр как вы о людях высказываетесь.
Или пресслужба мониторит или любовник мэра защищает))

Имя: Гость
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