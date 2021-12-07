Общество

Пензенцы поспорили, обсуждая перекресток на проспекте Строителей

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В понедельник, 6 декабря, один из пензенских автомобилистов поднял острую тему, касающуюся правил проезда перекрестка на проспекте Строителей.

«Крик души, можно сказать. Дамы и господа, выучите уже наконец-то знаки приоритета, установленные при выезде из-под моста у ТЦ «Коллаж». Те, кто выезжает из-под моста, УСТУПАЮТ ВСЕМ. Всем - это значит даже тем, кто едет от «Коллажа» к проспекту Строителей! Не надо рвать гудки, когда машина пропускает помехи и слева, и справа. Выучите знаки», - обратился к водителям автор поста, размещенного в местном сообществе соцсети Instagram.

Большинство пользователей поддержали мужчину: «Наконец то… Может, кто запомнит, респект автору».

Однако некоторые начали с ним спорить, доказывая обратное: «Очередной бред написан. Вот из-за таких умников аварии там и получаются», «Знак «Движение без остановки запрещено» - это значит подъехал, остановился, поехал. Знак «Уступи дорогу» - стой, пока все не проедут. Вы не правы», «А какой знак у тех, кто выезжает от «Коллажа» на проспект Строителей? Уступите дорогу, но только не тем, кто выезжает из-под моста?»

Между тем сотрудники ГИБДД уже разъясняли правила проезда этого перекрестка.

На данном участке проспект Строителей является главной дорогой, выезды с транспортной развязки и стоянки торгово-развлекательного центра - второстепенной. В этом случае они равнозначны, поэтому водители должны уступить дорогу транспортным средствам, движущимся справа.

То есть надо поступать так: сначала проезжают те, кто двигается с проспекта Строителей, затем те, кто следует от торгового центра, а потом те, кто едет со стороны знака «Стоп», поскольку у них помеха справа.

«Я считаю, этот выезд надо совсем закрыть, сделать полностью пешеходной зоной, постоянно там аварии происходят, особо в кавычках грамотные считают себя выезжающими с главной дороги, нужно перенаправить выезд через парковку «Коллажа» - так будет безопаснее», - заключил один из пользователей.

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Источник — www.instagram.com/sova_penza_avto
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Гость||

Только буртацкие алабаи летят с порванными гудками. А нормальные граждане ездят согласно ПДД РФ.

Гость||

А если я никому не помешаю, то могу я быстренько проскочить никому не уступая?

Гость||

Проскочить не удастся. Там знак "Движение без остановки запрещено"

Гость||

Гость писал(a):

Проскочить не удастся. Там знак "Движение без остановки запрещено"
Это для обычных водителей. На буртасских этот знак не распространяется.

Гость||

penzainform.ru писал(a):

«А какой знак у тех, кто выезжает от «Коллажа» на проспект Строителей? Уступите дорогу, но только не тем, кто выезжает из-под моста?»
Вот ведь настырный. сожги свои права. И надо бы ещё штрафануть того, кто тебе их выдал - ездить по придуманным тобой самим ПДД преступление. Там на знаке видно где главная дорога, а где второстепенные. Уступи дорогу действует для тех, кто едет от коллажа на проспект. Все кто едут из-под моста уступают всем. Точка.

Гость||

для глупых и авария в радость.....

Гость||

Гость писал(a):

А если я никому не помешаю, то могу я быстренько проскочить никому не уступая?
Если ты никому не мешаешь, значит, уступаешь. Читай ПДД.Общие положения:

"Уступить дорогу (не создавать помех)" - требование, означающее, что участник дорожного движения не должен начинать, возобновлять или продолжать движение, осуществлять какой-либо маневр, если это может вынудить других участников движения, имеющих по отношению к нему преимущество, изменить направление движения или скорость.

Имя: Гость
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