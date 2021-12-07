Сетевое издание|18+|Вторник|7 дек 2021|13:25
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Instagram Telegram Яндекс ZEN
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
-2oC
-1oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+2oC
+3oC
Завтра | Облачно |
 

Общество

Названо число больных детей, которым нужна паллиативная помощь

Печать

В Пензенской области 212 тяжелобольных детей нуждаются в паллиативной помощи. Об этом во вторник, 7 декабря, сообщила уполномоченный по правам ребенка в регион Елена Столярова.

Паллиативная помощь - направление, целью которого является повышение качества жизни больного и его семьи в ситуации прогрессирующего опасного для жизни или неизлечимого заболевания.

Со ссылкой на минздрав детский омбудсмен уточнила, что 79 детей получили стационарное лечение, 143 обеспечены лекарствами (они нуждаются в постоянной поддерживающей терапии), 91 - изделиями медицинского назначения, 8 - аппаратами искусственной вентиляции легких и откашливателями.

«На базе медицинских учреждений развернуто 7 коек паллиативной помощи: на базе областной детской больницы, онкодиспансера и Кузнецкой межрайонной детской больницы. 23 ребенка получают стационарную паллиативную помощь в Мокшанском доме-интернате для умственно отсталых детей», - конкретизировала Елена Столярова.

По ее словам, амбулаторно работают две выездные бригады для оказания помощи на дому.

Омбудсмен отметила, что образовательные и социальные услуги оказываются тяжелобольным детям не в полной мере.

Подписывайтесь на ПензаИнформ в Google News и Яндекс.Новости.

Самые важные новости в telegram-канале Penzainform.

Без негатива и лаконично. Мы в Яндекс.Дзен.

Источник — фото pixabay.com
0
0
0
0
 
Гость||

хорошо хоть тут про свои вакцинки не заикнулись

Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: 8(8412) 200-170.
Факс: (8(8412) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 30-36-37, 8(8412) 200-155

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2021

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Языченко Т.С. Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Копирование и использование полных материалов запрещено, частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на сайт penzainform.ru.
Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал penzainform.ru. Для читателей старше 18 лет.
Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте