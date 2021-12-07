Названо число больных детей, которым нужна паллиативная помощь

07.12.2021 | 12:32

В Пензенской области 212 тяжелобольных детей нуждаются в паллиативной помощи. Об этом во вторник, 7 декабря, сообщила уполномоченный по правам ребенка в регион Елена Столярова.

Паллиативная помощь - направление, целью которого является повышение качества жизни больного и его семьи в ситуации прогрессирующего опасного для жизни или неизлечимого заболевания.

Со ссылкой на минздрав детский омбудсмен уточнила, что 79 детей получили стационарное лечение, 143 обеспечены лекарствами (они нуждаются в постоянной поддерживающей терапии), 91 - изделиями медицинского назначения, 8 - аппаратами искусственной вентиляции легких и откашливателями.

«На базе медицинских учреждений развернуто 7 коек паллиативной помощи: на базе областной детской больницы, онкодиспансера и Кузнецкой межрайонной детской больницы. 23 ребенка получают стационарную паллиативную помощь в Мокшанском доме-интернате для умственно отсталых детей», - конкретизировала Елена Столярова.

По ее словам, амбулаторно работают две выездные бригады для оказания помощи на дому.

Омбудсмен отметила, что образовательные и социальные услуги оказываются тяжелобольным детям не в полной мере.