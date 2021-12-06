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Общество

Пензенцы могут пожаловаться на некачественные товары к Новому году

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В понедельник, 6 декабря, для жителей Пензенской области запустили горячую линию по вопросам качества и безопасности детских товаров к Новому году.

В преддверии праздников в подарок ребятам закупают одежду, обувь, игрушки, сладости, для участия в мероприятиях - карнавальные костюмы. Кроме того, взрослые приобретают пиротехнику, заказывают услуги аниматоров, водят малышей на детские елки.

Все товары и услуги такого рода должны соответствовать определенным требованиям. Те, кто столкнулся с некачественной продукцией, могут сообщить об этом специалистам Роспотребнадзора.

«Горячая линия работает до 17 декабря. Дозвониться можно по телефону (8412) 66-09-48 с 10:00 до 17:00, в пятницу с 10:00 до 15:45 (перерыв с 12:00 до 12:45). Единый консультационный центр Роспотребнадзора работает в круглосуточном режиме и принимает звонки по телефону 8 (800) 555-49-43», - сообщили в пресс-службе регионального управления РПН.

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Источник — фото pixabay.com
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Гость||

вы это к чему?чтобы посмеяться.......

Гость||

Мне продали не качественный страпон, жесковат.

Гость||

У Роспотребнадзора очевидно проглядываются уже последствия Ковида-потеря здравомыслия! Лишь бы заняться показухой и ни кому не нужным трёпом.

Имя: Гость
Комментарий:

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