Пензенцы могут пожаловаться на некачественные товары к Новому году

06.12.2021 | 10:44

В понедельник, 6 декабря, для жителей Пензенской области запустили горячую линию по вопросам качества и безопасности детских товаров к Новому году.

В преддверии праздников в подарок ребятам закупают одежду, обувь, игрушки, сладости, для участия в мероприятиях - карнавальные костюмы. Кроме того, взрослые приобретают пиротехнику, заказывают услуги аниматоров, водят малышей на детские елки.

Все товары и услуги такого рода должны соответствовать определенным требованиям. Те, кто столкнулся с некачественной продукцией, могут сообщить об этом специалистам Роспотребнадзора.

«Горячая линия работает до 17 декабря. Дозвониться можно по телефону (8412) 66-09-48 с 10:00 до 17:00, в пятницу с 10:00 до 15:45 (перерыв с 12:00 до 12:45). Единый консультационный центр Роспотребнадзора работает в круглосуточном режиме и принимает звонки по телефону 8 (800) 555-49-43», - сообщили в пресс-службе регионального управления РПН.