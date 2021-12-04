В Пензенской области семьи с детьми начали получать пособия

В Пензенской области семьи с детьми начали получать деньги от государства за декабрь. Об этом сообщил министр труда, социальной защиты и демографии Пензенской области Алексей Качан на своей странице «ВКонтакте».
Речь идет о следующих видах выплат:
- единовременное пособие при рождении ребенка и ежемесячное пособие по уходу за ребенком неработающим родителям;
- пособие беременным женам и детям военнослужащих, проходящих военную службу по призыву;
- выплата многодетным семьям;
- ежемесячная выплата в связи с рождением первого ребенка;
- пособие малообеспеченным семьям;
- ежемесячное пособие на обеспечение питанием беременных женщин, кормящих матерей и детей в возрасте до 3 лет;
- ежемесячное пособие на третьего и последующих детей в возрасте от 3 до 16 лет.
Также идет перераспределение средств между муниципалитетами на выплаты на детей от 3 до 7 лет.
Жителям Башмаковского, Бековского, Вадинского, Земетчинского, Иссинского, Камешкирского, Колышлейского, Кузнецкого, Лопатинского, Мокшанского, Наровчатского, Неверкинского, Никольского, Пензенского, Сердобского и Спасского районов средства на финансирование выплаты будут направлены до 25 декабря.
Кроме того, ожидается выделение Минтрудом РФ дополнительного финансирования из федерального бюджета на выплаты при рождении третьего и последующих детей до достижения ребенком возраста 3 лет.
«С поступлением в регион допфинансирования из федерального бюджета многодетным семьям будет оперативно перечислена назначенная выплата», - пообещал министр.
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единовременное пособие при рождении ребенка и ежемесячное пособие по уходу за ребенком неработающим родителям;
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Неработающие родители думали на что будут растить ребёнка?