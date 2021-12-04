Общество

К благоустройству Привокзальной площади могут привлечь бизнесменов

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О благоустройстве Привокзальной площади Пензы шла речь на встрече главы администрации города Александра Басенко с представителями Куйбышевской железной дороги - филиала ОАО «РЖД», состоявшейся в пятницу, 3 декабря.

«План предусматривает перераспределение потоков движения общественного транспорта, комплексное озеленение, оптимизацию парковочного пространства, замену имеющегося покрытия, установку малых архитектурных форм», - рассказали в пресс-службе мэрии.

Площадь объекта - 5 га, из которых 4 находятся на балансе города. Дорогостоящий проект мог бы быть реализован в том случае, если бы Привокзальная площадь вошла в число победителей рейтингового голосования, путем которого пензенцы выбирают общественные зоны. Муниципалитет приводит такие объекты в порядок с привлечением средств федерального бюджета.

Но в этом году по итогам голосования проходит капитальный ремонт верха Московской, в следующем будет благоустраиваться участок набережной Суры в районе подвесного моста. Всего же в перечень для голосования входит около 25 общественных мест.

В связи с этим на встрече в мэрии рассматривались варианты, позволяющие приступить к реализации концепции в ближайшие годы. Так, на схеме обозначат частные строения, чтобы в перспективе провести с их собственниками переговоры об участии в проекте.

Еще одним вариантом может стать строительство точки притяжения, в которой будут заинтересованы бизнесмены.

В итоге решили доработать концепцию развития Привокзальной площади. По результатам встречи будет подготовлено двустороннее соглашение о совместной работе по благоустройству этой территории.

Ранее стало известно о том, что один из пензенских предпринимателей готов вложить деньги в переоборудование павильонов на остановках общественного транспорта.

Также средства концессионеров хотят привлечь к реконструкции пензенского детского оздоровительного лагеря «Орленок», расположенного в Ахунах и много лет не действующего.

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