Врачи расскажут о вакцинации онкобольных пензенцев от COVID-19

03.12.2021 | 16:04

Во вторник, 7 декабря, в 11:00, состоится онлайн-эфир на тему «Вакцинация пациентов онкологического профиля от новой коронавирусной инфекции». Об этом сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения Пензенской области.

На самые актуальные вопросы жителей ответят профильные специалисты - заведующая диспансерным отделением Пензенского областного онкологического диспансера Ольга Семисаженова и врач-эпидемиолог того же лечебного учреждения Елена Пантелеева.

Все желающие смогут задать врачам вопросы по заявленной теме, написав сообщение в чате или направив их заранее на электронную почту gbuz_pocmp@mail.ru, указав в теме письма «Вопрос специалисту».

Присоединиться к эфиру можно в аккаунтах социальных сетей центра общественного здоровья и медицинской профилактики «ВКонтакте» и «Одноклассники».