Врачи расскажут о вакцинации онкобольных пензенцев от COVID-19

Во вторник, 7 декабря, в 11:00, состоится онлайн-эфир на тему «Вакцинация пациентов онкологического профиля от новой коронавирусной инфекции». Об этом сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения Пензенской области.
На самые актуальные вопросы жителей ответят профильные специалисты - заведующая диспансерным отделением Пензенского областного онкологического диспансера Ольга Семисаженова и врач-эпидемиолог того же лечебного учреждения Елена Пантелеева.
Все желающие смогут задать врачам вопросы по заявленной теме, написав сообщение в чате или направив их заранее на электронную почту gbuz_pocmp@mail.ru, указав в теме письма «Вопрос специалисту».
Присоединиться к эфиру можно в аккаунтах социальных сетей центра общественного здоровья и медицинской профилактики «ВКонтакте» и «Одноклассники».
Подписывайтесь на ПензаИнформ в Google News и Яндекс.Новости.
Самые важные новости в telegram-канале Penzainform.
Без негатива и лаконично. Мы в Яндекс.Дзен.