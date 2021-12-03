«Новикомбанк» поздравили с профессиональным праздником

03.12.2021 | 09:58

В четверг, 2 декабря, видные государственные и общественные деятели России, а также представители отечественной промышленности поздравили председателя правления «Новикомбанка» Елену Георгиеву и коллектив с Днем банковского работника.

Генеральный директор госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов в своем поздравлении отметил, что в «Новикомбанке» трудится высокопрофессиональная команда специалистов. «Убежден, что все задачи, намеченные на его дальнейшее развитие, будут успешно реализованы», - подчеркнул Сергей Чемезов.

Директор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству Дмитрий Шугаев акцентировал внимание на том, что «Новикомбанк» банк является ключевым финансовым звеном госкорпорации «Ростех» и из года в год подтверждает свой высокий статус опорного банка российской промышленности, оказывая финансовую поддержку проектам федерального масштаба. По его словам, «Новикомбанк» - это центр финансовой экспертизы и компетенций качественного банковского обслуживания предприятий авиа-, машино-, двигателестроения, электроники, медицины и других отраслей промышленности.

Председатель комитета Государственной думы по промышленности и торговле, первый вице-президент ОООР «СоюзМаш России» Владимир Гутенев в поздравлении отметил, что ключевые показатели деятельности банка свидетельствуют о высоком профессионализме и преданности своему делу руководства и коллектива «Новикомбанка» - давнего и надежного партнера Союза машиностроителей России.

«Банк вносит неоценимый вклад в создание современных конкурентоспособных производств и принимает активное участие в реализации мер господдержки промышленности», - сказал Владимир Гутенев.

Успешное сотрудничество «Новикомбанка» с лидерами отечественной промышленности отметил генеральный директор АО «Объединенная двигателестроительная корпорация» Александр Артюхов. «Вы помогаете создавать будущее нашей страны, финансируя крупнейшие производственные предприятия, которые разрабатывают и внедряют в жизнь новые технологии, обеспечивая ведущие позиции нашей страны во многих отраслях промышленности», - говорится в поздравлении.

Елена Георгиева искренне поблагодарила главного акционера банка, госкорпорацию «Ростех», за помощь и поддержку в работе, а партнеров «Новикомбанка» - за высокую оценку деятельности организации.

«Сочетание перспективных производств и грамотного финансирования - это залог развития экономики страны. Участвуя в ключевых проектах лидеров российской промышленности, «Новикомбанк» помогает внедрять новые инновационные производства. Мы гордимся тем, что вместе с нашим акционером, госкорпорацией «Ростех», и партнерами создаем новый облик российской промышленности», - прокомментировала председатель правления.