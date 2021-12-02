Общество

Заболеваемость COVID среди детей снизилась неравномерно

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В Пензенской области снизилась заболеваемость коронавирусной инфекцией среди детей и подростков, но в разных муниципальных образованиях это произошло неравномерно. Про динамику рассказала замминистра здравоохранения Марина Воробьева в эфире телеканала «Россия 24. Пенза».

«В детской больнице Филатова произошло снижение количества коек. Кроме того, ковидные койки были развернуты в Кузнецкой межрайонной детской больнице, там тоже произошло некоторое сокращение, но если говорить про кузнецкий куст (Кузнецк, Кузнецкий, Неверкинский, Сосновоборский, Камешкирский районы), то там еще недостаточно снизился уровень заболеваемости среди детей и подростков», - сообщила Марина Воробьева.

В этих районах часто выявляют семейные очаги. В больнице в Кузнецке лежат в основном дети с легкой и среднетяжелой формами заболевания.

«У нас также есть очаг заболеваемости в Каменском районе, в школе-интернате, там тоже заболели дети. Если это закрытое учреждение, если это дети, которые страдают тяжелыми хроническими заболеваниями (дети-инвалиды), то механизм заболевания у них - это все-таки инфицирование от взрослого населения», - пояснила замминистра.

В областной детской больнице сейчас лежат 19 детей с коронавирусной инфекцией и 22 с пневмониями, в Кузнецке - по 17 с коронавирусом и с пневмониями.

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Гость||

Срочно! Срочно колоть детскую вакцину! Пока новый штамм омикрон (жутко заразный, но пишут что без тяжелых последствий) не вакцинировал всех естественным образом.

Гость||

Зачем держать детей в стационаре с легкой степенью болезни

Гость||

Статистику разную нарисовали, а надо было лучше договариваться

Гость||

Ну как там медведев сказал, что не смогут заразить все население без уколов

Имя: Гость
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