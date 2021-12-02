Общество

Пензенцам объяснили рост цен на хлеб в магазинах

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Пензячку возмутил рост цен, который «и не думает останавливаться». Свое мнение она высказала под постом в Instagram-аккаунте губернатора Олега Мельниченко.

«Почему у нас цены растут, а зарплаты и прожиточный минимум остаются прежними? Хлеб был 21 рубль, а теперь уже 28 рублей. И это самый дешевый в ассортименте, чуть лучшего качества уже стоит 37 рублей. Вы сколько получаете? Вы смогли бы прожить по минимуму на 9 620 в месяц, ну или хотя бы на 15 000-17 000?» - спросила главу региона подписчица.

Представитель Министерства труда, социальной защиты и демографии Пензенской области ответил женщине, что средняя зарплата в регионе в январе - августе текущего года составила 35 354 рубля. Принято и решение увеличить на 4,5% прожиточный минимум в Сурском крае - до 10 038 рублей.

Что касается цен в магазинах, то коммерсанты сами определяют стоимость продаваемой ими продукции. Сотрудники минсельхоза области постоянно контролируют ситуацию и при выявлении нарушений (необоснованного повышения сумм на ценниках) передают информацию в Пензенское УФАС.

«Изменение розничной цены на хлеб и хлебобулочные изделия обусловлено ростом закупочных цен производителей АО «Пензенский хлебозавод № 2» и АО «Пензенский хлебозавод № 4» с 1 ноября 2021 на 15%, но при этом размер торговой наценки в предприятиях торговли не меняется.

В Пензенской области на протяжении текущего года на позицию «хлеб и булочные изделия из пшеничной муки 1-го и 2-го сорта» сложилась минимальная потребительская цена в сравнении с регионами Приволжского федерального округа», - объяснил представитель минтруда пензячке.

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Гость||

Потерпите родненькие,всё всё будет хорошо после 2024 года,даже нищих не будет...

Гость||

на все абсолютно есть объяснение! пусть убогое всегда но объяснение

Гость||

Поняли, глупомордые?!

Гость||

Ндааа!!! Правда, слов нет.

Гость||

и опять мы все проглотим молча и пояса затянем как повеливал повелитель

Гость||

Что же вы не поймёте капитализма у нас рыночные отношения и цены. Сколько за хочет такая цена и будет и всегда цену на продукты вам обоснуют. А вот за чем обращаться с этим вопросом к губернатору который повлиять на цены ни как не может и не в силах не понятно.

Гость||

а к кому не подскажешь понятливый

Гость||

Прилично подняли цену.

Гость||

Гость писал(a):

и опять мы все проглотим молча и пояса затянем как повеливал повелитель
Да

Гость||

Главное все объяснить, а так делай что хочешь. Так получается.

Гость||

как выясняется никто ни за что не отвечает

Гость||

86% это поддержали.

Гость||

Гость писал(a):

Главное все объяснить, а так делай что хочешь. Так получается.
Да

Гость||

Такого качества хлеб и столько . После уничтожения хлебной инспекции контроля за качеством поставляемой муки нет Мука идёт практически вся заражённая картофельной палочкой! -Картофельная палочка

(Bacillus mesentericus)

спороносная бактерия.

Гость||

В 90х денег не было и то мы как-то выживали. Зерно получали в колхозе, везли на мельницу, мололи, сами хлеб пекли. Сейчас ничего молоть не надо, муки валом любой. Купите и испеките вкусный, лучше чем в магазине, кто вам мешает.

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Имя: Гость
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