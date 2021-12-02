Пензенцам объяснили рост цен на хлеб в магазинах

02.12.2021 | 14:27

Пензячку возмутил рост цен, который «и не думает останавливаться». Свое мнение она высказала под постом в Instagram-аккаунте губернатора Олега Мельниченко.

«Почему у нас цены растут, а зарплаты и прожиточный минимум остаются прежними? Хлеб был 21 рубль, а теперь уже 28 рублей. И это самый дешевый в ассортименте, чуть лучшего качества уже стоит 37 рублей. Вы сколько получаете? Вы смогли бы прожить по минимуму на 9 620 в месяц, ну или хотя бы на 15 000-17 000?» - спросила главу региона подписчица.

Представитель Министерства труда, социальной защиты и демографии Пензенской области ответил женщине, что средняя зарплата в регионе в январе - августе текущего года составила 35 354 рубля. Принято и решение увеличить на 4,5% прожиточный минимум в Сурском крае - до 10 038 рублей.

Что касается цен в магазинах, то коммерсанты сами определяют стоимость продаваемой ими продукции. Сотрудники минсельхоза области постоянно контролируют ситуацию и при выявлении нарушений (необоснованного повышения сумм на ценниках) передают информацию в Пензенское УФАС.

«Изменение розничной цены на хлеб и хлебобулочные изделия обусловлено ростом закупочных цен производителей АО «Пензенский хлебозавод № 2» и АО «Пензенский хлебозавод № 4» с 1 ноября 2021 на 15%, но при этом размер торговой наценки в предприятиях торговли не меняется.

В Пензенской области на протяжении текущего года на позицию «хлеб и булочные изделия из пшеничной муки 1-го и 2-го сорта» сложилась минимальная потребительская цена в сравнении с регионами Приволжского федерального округа», - объяснил представитель минтруда пензячке.