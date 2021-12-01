В Пензе вновь попросили снять запрет на работу детских игровых зон

01.12.2021 | 17:13

Сотрудники детских развлекательных центров попросили снять ограничения с их работы. Обращение появилось в Instagram-аккаунте губернатора Олега Мельниченко.

Развлекательные зоны для детей закрылись из-за подъема заболеваемости COVID-19 4 октября.

«Наше руководство пытается сохранить коллектив, заработную плату, платить аренду. На сколько их хватит, мы не знаем. Меньше всего хотелось бы терять стабильную официальную работу. Просим вас ответить нам и нашим семьям, что будет с детскими центрами в Пензе», - написала главе региона горожанка.

На обращение женщины отреагировал представитель регионального управления Роспотребнадзора. Согласно ответу, центры пока останутся закрытыми.

«В настоящее время уровень заболеваемости среди детей нельзя назвать низким. Дети переносят заболевание тяжелее, чем в прошлый осенне-зимний период. В ближайшее время работа детских центров возобновлена не будет», - пояснили пензячке.

В конце октября владелица детского развлекательного центра на встрече с представителями делового сообщества в режиме видео-конференц-связи обратилась к губернатору с той же просьбой: рассмотреть возможность работы заведений в период подъема заболеваемости коронавирусом.

«Мы бы хотели предложить ограничение присутствия посетителей на 50% или 30%, дополнительные меры санобработки, возможно, пригласить вас, чтобы показать, насколько у нас большие площади, как все обрабатывается, какие прилагаются усилия для соблюдения всех мер и норм, чтобы не происходило заражение», - высказалась женщина тогда.

Олег Мельниченко обещал обсудить данный вопрос с минздравом, Роспотребнадзором и бизнес-омбудсменом после 8 ноября.