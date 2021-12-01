Общество

В Пензе на маршруте № 25 ввели льготы на проезд

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Со среды, 1 декабря, в Пензе на муниципальном маршруте общественного транспорта № 25, где автобусы малого класса заменили на машины средней вместимости, начал действовать льготный проезд для ряда категорий пассажиров.

Бесплатный нелимитированный проезд предоставляется почетным жителям Пензы и помощникам депутатов городской думы.

Народные дружинники могут бесплатно проехать 50 раз в месяц, дети из многодетных малообеспеченных семей, имеющих четверых и более несовершеннолетних, - 22 раза.

Школьники двух категорий - из малообеспеченных семей и активно занимающиеся в учреждениях дополнительного образования - имеют право на льготный проезд по транспортной карте. Ежемесячная сумма ее пополнения - 280 рублей, количество поездок не ограничено.

«Льготный проезд на муниципальных маршрутах (троллейбусах, автобусах большого и среднего класса) предоставляется федеральным и региональным льготникам в виде 40 поездок в месяц при условии ежемесячной активации «Льготной транспортной карты жителя города Пензы» на сумму 320 рублей (20 поездок - при пополнении карты на 160 рублей)», - напомнили в пресс-службе мэрии.

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Гость||

penzainform.ru писал(a):

Народные дружинники могут бесплатно проехать 50 раз в месяц, дети из многодетных малообеспеченных семей, имеющих четверых и более несовершеннолетних, - 22 раза.
Такой расклад цифр логичен? Или никто не хочет одевать красную повязку?

Гость||

А где обещанные автобусы? Это Ивеко Дейли все равно маршрутка.

Гость||

А в зади у нево заезд для велсипедав?

Гость||

А по социальной карте "Забота" выпущенной в городе проезд на муниципальном транспорте со скидкой?

Гость||

А на 40 маршруте льготы будут?

Имя: Гость
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