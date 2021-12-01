Пензенцам сообщили, куда обращаться с вопросами о регулировке тепла

01.12.2021 | 16:26

В связи с установлением холодов в адрес ресурсоснабжающей организации все чаще поступают вопросы о регулировке тепла в домах. Один из самых популярных: можно ли прибавить/убавить температуру теплоносителя?

Пензенский филиал АО «ЭнергосбыТ Плюс» поясняет, что подача ресурса от источников, ТЭЦ и котельных, в централизованную систему отопления ведется в соответствии с утвержденным температурным графиком в зависимости от температуры наружного воздуха. Соблюдение графика обеспечивает поддержание в жилых помещениях положенного уровня тепла.

Согласно нормативам, в жилых помещениях температура должна быть не ниже +18 градусов, для угловых комнат - не ниже +20 градусов.

В ночное время (с 24:00 до 5:00) для жилых комнат допускается отклонение нормативной температуры в меньшую сторону, но не более чем на 3 градуса.

Корректировать объем потребленного тепла можно непосредственно в доме. Для максимального сбережения энергии необходимо выполнить комплекс мероприятий, главным из которых является оснащение теплового узла многоквартирного дома оборудованием с автоматическим регулированием подачи ресурса.

Установка погодозависимой автоматики позволяет поддерживать выбранную температуру внутри дома в пределах рекомендованных норм и сокращает энергопотребление до 30-40% в отопительный период.

Самый заметный эффект получается в межсезонье - на старте и при окончании отопительного сезона.

Решение о приобретении и использовании такого оборудования принимается на общем собрании собственников жилья. Там же при условии установки автоматики определяется уровень поддерживаемой температуры в квартирах в допустимых законодательством пределах.

Обращения по некомфортной температуре энергетики просят оформлять через свои управляющие компании или по телефону контакт-центра «ЭнергосбыТ Плюс» 8-800-100-75-30.