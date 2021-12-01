Общество

Пензенцам рекомендовали привиться от коронавируса повторно

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В Пензенскую область доставлена очередная партия однокомпонентной вакцины против коронавирусной инфекции - 25 200 доз «Спутника Лайт». Об этом сообщили в среду, 1 декабря, в региональном министерстве здравоохранения.

В поставке преобладает двухдозная фасовка. Это значит, что прививки будут делать одновременно двум пациентам, допущенным к процедуре по итогам медосмотра.

«Поступившая вакцина в течение нескольких дней будет распределена пропорционально в пункты вакцинации медицинских организаций Пензенской области», - уточнили в минздраве.

Те, кто прошел первичную вакцинацию «Спутником Лайт», смогут получить сертификат лишь через 21 день после процедуры. Соответствующее требование содержится в официальном письме Минздрава России. При повторной вакцинации или при введении препарата переболевшему сертификат будет действовать со дня прививки.

По данным на 30 ноября, первый компонент вакцин от коронавируса в Пензенской области получили 742 931 человек. 652 881 житель региона завершил вакцинацию.

«Напомним, что с учетом неблагоприятной эпидемиологической обстановки рекомендуется осуществлять повторную вакцинацию против COVID-19 через шесть месяцев после предыдущей первичной вакцинации. Повторная вакцинация может быть проведена любой из зарегистрированных вакцин», - подчеркнули в минздраве.

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Гость||

Если повторно привился, Ревакцинировался.

От омикрон надо вакцинироваться? А то чёт подсыкаю

Гость||

Опасный и быстро распростроняющийся вирус подцеплял дельта штамма и какой то молниеносный так и не дождался ,а вот омикрон меня за интреговал когда поступит в массы и где его можно будет подцепить?

Гость||

Гость писал(a):

омикрон меня за интреговал когда поступит в массы и где его можно будет подцепить?
В ЮАР надо лететь - только там оригинальный омикрон - в других местах только неоригинальные реплики.

Гость||

Скот привитый слышали? Выстраиваемся на повторный убой)))

Гость||

Тут гонгонский грипп у мальчонки в деревне обнаружился глядишь может кто натуральный омикрон прям из ЮАР притащит я случая чего первый буду.

Гость||

Эх раз, ещё раз, ещё много-много раз.

Имя: Гость
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