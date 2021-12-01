Пензенцам рекомендовали привиться от коронавируса повторно

01.12.2021 | 09:42

В Пензенскую область доставлена очередная партия однокомпонентной вакцины против коронавирусной инфекции - 25 200 доз «Спутника Лайт». Об этом сообщили в среду, 1 декабря, в региональном министерстве здравоохранения.

В поставке преобладает двухдозная фасовка. Это значит, что прививки будут делать одновременно двум пациентам, допущенным к процедуре по итогам медосмотра.

«Поступившая вакцина в течение нескольких дней будет распределена пропорционально в пункты вакцинации медицинских организаций Пензенской области», - уточнили в минздраве.

Те, кто прошел первичную вакцинацию «Спутником Лайт», смогут получить сертификат лишь через 21 день после процедуры. Соответствующее требование содержится в официальном письме Минздрава России. При повторной вакцинации или при введении препарата переболевшему сертификат будет действовать со дня прививки.

По данным на 30 ноября, первый компонент вакцин от коронавируса в Пензенской области получили 742 931 человек. 652 881 житель региона завершил вакцинацию.

«Напомним, что с учетом неблагоприятной эпидемиологической обстановки рекомендуется осуществлять повторную вакцинацию против COVID-19 через шесть месяцев после предыдущей первичной вакцинации. Повторная вакцинация может быть проведена любой из зарегистрированных вакцин», - подчеркнули в минздраве.