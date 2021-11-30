В Пензе запланировали комиссионное обследование кладбищ

30.11.2021 | 12:54

В Пензе планируют обследовать и привести в порядок городские кладбища. Речь об этом зашла на совещании в мэрии во вторник, 30 ноября.

Комиссия побывает в местах захоронения в ближайшее время. Для работ на кладбищах хотят привлечь силы не только МУП «Спецбюро», но и других муниципальных предприятий.

На ненадлежащее состоянии пензенских кладбищ горожане не раз жаловались в соцсетях, в редакцию сетевого издания «ПензаИнформ».

Так, в июне пензячку возмутили стихийные свалки в местах новых захоронений на Восточном кладбище. По словам женщины, посетители не знают, куда выбрасывать мусор, не видят контейнеров, поэтому груды отходов растут.

В сентябре другая горожанка опубликовала в соцсети Instagram видео, на которым запечатлело, как новую часть Восточного кладбища засыпает мусором с расположенной рядом Чемодановской свалки. Ветер приносит на свежие могилы легкие бытовые отходы, пакеты, пластиковые бутылки.

Не удовлетворяет пензенцев и состояние Терновского кладбища. В апреле жительница областного центра пожаловалась, что там никто не занимается благоустройством. Посетители видят стихийные свалки, упавшие на могилы деревья, растительность, нуждающуюся в обрезке.

В марте состояние Новозападного кладбища вызвало нарекания у Олега Мельниченко, бывшего тогда врио губернатора. Главу региона возмутили неочищенные от наледи дорожки и снежные завалы.