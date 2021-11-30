В Пензе запланировали комиссионное обследование кладбищ

В Пензе планируют обследовать и привести в порядок городские кладбища. Речь об этом зашла на совещании в мэрии во вторник, 30 ноября.
Комиссия побывает в местах захоронения в ближайшее время. Для работ на кладбищах хотят привлечь силы не только МУП «Спецбюро», но и других муниципальных предприятий.
На ненадлежащее состоянии пензенских кладбищ горожане не раз жаловались в соцсетях, в редакцию сетевого издания «ПензаИнформ».
Так, в июне пензячку возмутили стихийные свалки в местах новых захоронений на Восточном кладбище. По словам женщины, посетители не знают, куда выбрасывать мусор, не видят контейнеров, поэтому груды отходов растут.
В сентябре другая горожанка опубликовала в соцсети Instagram видео, на которым запечатлело, как новую часть Восточного кладбища засыпает мусором с расположенной рядом Чемодановской свалки. Ветер приносит на свежие могилы легкие бытовые отходы, пакеты, пластиковые бутылки.
Не удовлетворяет пензенцев и состояние Терновского кладбища. В апреле жительница областного центра пожаловалась, что там никто не занимается благоустройством. Посетители видят стихийные свалки, упавшие на могилы деревья, растительность, нуждающуюся в обрезке.
В марте состояние Новозападного кладбища вызвало нарекания у Олега Мельниченко, бывшего тогда врио губернатора. Главу региона возмутили неочищенные от наледи дорожки и снежные завалы.
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