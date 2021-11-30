Общество

В Пензе запланировали комиссионное обследование кладбищ

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В Пензе планируют обследовать и привести в порядок городские кладбища. Речь об этом зашла на совещании в мэрии во вторник, 30 ноября.

Комиссия побывает в местах захоронения в ближайшее время. Для работ на кладбищах хотят привлечь силы не только МУП «Спецбюро», но и других муниципальных предприятий.

На ненадлежащее состоянии пензенских кладбищ горожане не раз жаловались в соцсетях, в редакцию сетевого издания «ПензаИнформ».

Так, в июне пензячку возмутили стихийные свалки в местах новых захоронений на Восточном кладбище. По словам женщины, посетители не знают, куда выбрасывать мусор, не видят контейнеров, поэтому груды отходов растут.

В сентябре другая горожанка опубликовала в соцсети Instagram видео, на которым запечатлело, как новую часть Восточного кладбища засыпает мусором с расположенной рядом Чемодановской свалки. Ветер приносит на свежие могилы легкие бытовые отходы, пакеты, пластиковые бутылки.

Не удовлетворяет пензенцев и состояние Терновского кладбища. В апреле жительница областного центра пожаловалась, что там никто не занимается благоустройством. Посетители видят стихийные свалки, упавшие на могилы деревья, растительность, нуждающуюся в обрезке.

В марте состояние Новозападного кладбища вызвало нарекания у Олега Мельниченко, бывшего тогда врио губернатора. Главу региона возмутили неочищенные от наледи дорожки и снежные завалы.

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Гость||

бедные покойники опять потревожат их сон

Гость||

Уборка кладбищ должна быть системной, а не только после Радоницы один раз в год! Данный вопрос должен контролироваться властями постоянно! В сравнении с зарубежными кладбищами, наши Пензенские - просто заросли мусорными свалками! Никакого уважения властей и причастных похоронных структур как к покойникам, так и к их родственникам...!

Гость||

На Восточном кладбище баки с водой лишь к началу лета напомнили! Они что? Глупые люди? Не понимают, что людям не безразличны захоронения своих близких и все желают поскорее прибраться на могилах после зимы, а также посадить цветы! Их вообще-то поливать нужно!

Гость||

А что у нас такая большая смертность что ревизия кладбищ уже нужны?

Гость||

Почему необходимо привлекать другие муниципальные предприятия? Люди работают всю неделю, а потом в выходные дни бесплатно должны убирать кладбища??? Это неправильно!! Захоронения и ритуальные услуги стоят очень дорого. Куда уходят деньги? Все понятно. Вот и пускай те, кто обогащается и следят за порядком на кладбищах. Наведите порядок в руководстве кладбищ.

Гость||

penzainform.ru писал(a):

как новую часть Восточного кладбища засыпает мусором с расположенной рядом Чемодановской свалки. В
Одно расположение нового участка на свалке - есть кощунство.

Гость||

В Саловке, Толузаковке просто горы мусоралежат около кладбищ и местная администрация чихать на это хотела.К главе Крестину обращались много раз- тишина.

Гость||

penzainform.ru писал(a):

Так, в июне пензячку возмутили стихийные свалки в местах новых захоронений на Восточном кладбище.
penzainform.ru писал(a):
В сентябре другая горожанка опубликовала в соцсети Instagram видео, на которым запечатлело, как новую часть Восточного кладбища засыпает мусором
penzainform.ru писал(a):
Не удовлетворяет пензенцев и состояние Терновского кладбища.
penzainform.ru писал(a):
В марте состояние Новозападного кладбища вызвало нарекания
И никого не смущает состояние митрофановского кладбища, часть которого жители частного сектора превратили в мусорную свалку?! Про периодически горящие там груды мусора я вообще промолчу. Ну а опиловки аварийных деревьев там отродясь не было. кладбище, кстати, с 19 века.

Гость||

Гость писал(а):

> Почему необходимо привлекать другие муниципальные предприятия? Люди

> работают всю неделю, а потом в выходные дни бесплатно должны убирать

> кладбища??? Это неправильно!! Захоронения и ритуальные услуги стоят очень

> дорого. Куда уходят деньги? Все понятно. Вот и пускай те, кто обогащается и

> следят за порядком на кладбищах. Наведите порядок в руководстве кладбищ.

Лагодинского под следствие!

Гость||

QR-коды будете раздавать...усопшим?

Имя: Гость
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