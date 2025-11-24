Пензенцам начали поступать звонки от мошенников из «мэрии»

24.11.2025 | 16:49

В Пензе зафиксировали звонки от мошенников, представляющихся сотрудниками городской администрации. Об этом в мэрии предупредили в понедельник, 24 ноября.

Аферисты звонят гражданам, называясь именами людей, которые на самом деле не числятся в штате органа местного самоуправления.

Они приглашают абонентов на торжественное награждение, а затем просят продиктовать номер паспорта и СНИЛС.

«Будьте бдительны! Не сообщайте свои персональные данные», - обратились в администрации к пензенцам.

В феврале этого года злоумышленники создали в Telegram фейковые аккаунты главы Пензы Олега Денисова и разослали сообщения от его имени.