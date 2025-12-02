История

История Пензы: Некоторые дома на Кирова построены на бывшем кладбище

Множество улиц, зданий и памятников Пензы и области хранят многовековую историю, о которой читателям портала PenzaInform.ru рассказывает главный методист Государственного архива Пензенской области Андрей Вержбовский.

Некоторые здания в Пензе построены буквально на костях, поскольку в центре города раньше располагалось несколько кладбищ. На современной улице Кирова, например, некрополь располагался около Троицкого монастыря.

Достоверно неизвестно, с какого периода времени тут начали хоронить. Может быть, это было в XVIII веке, когда монастырь расширялся, а может, гораздо позже. Погост считался престижным, в последний путь сюда провожали не просто местную аристократию вроде купцов и дворян, а первых лиц губернии.

Здесь когда-то был захоронен сын Николая I Александр Арапов. Тут же нашли свое последнее пристанище декабрист и театрал Иван Горсткин, дочь пензенского губернатора Елизавета Вигель, предводитель дворянства Андрей Селиванов - известные и богатые люди.

Кладбище содержалось в идеальном порядке, но не только потому, что было престижным. За могилами тщательно ухаживали и монахини Троицкого монастыря: убирали мусор, подметали дорожки и приводили в порядок ограды.

Памятники на могилах впечатляли - массивные, из белого и черного мрамора. Последнее захоронение здесь состоялось в 1918 году. В сталинские времена территорию стали расчищать и вывезли отсюда все гробы, сровняв погост с землей.

