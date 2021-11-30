Из-за чумы свиней в Пензенской области запретят охоту на кабанов

30.11.2021 | 10:39

В восточных районах Пензенской области планируется запретить отстрел и отлов кабанов, хотя идет охотничий сезон. Уведомление об этом направлено в Минприроды России.

Запрет связан с тем, что в селах План, Каменный Овраг (Неверкинский район) и Махалино (Кузнецкий район) выявлены эпизоотические очаги африканской чумы свиней и установлен карантин.

Ветеринарные правила предусматривают запрет охоты в эпизоотическом очаге и угрожаемой зоне, в которую включены территории охотничьих угодий радиусом 5,1 км от границ очага.

В зоне наблюдения, радиус которой составляет 11 км от угрожаемой зоны, запрещаются все виды охоты на кабана.

Исключением из этих правил является охота в целях регулирования численности диких свиней.

Она будет разрешена в охотничьи угодьях «Старо-Андреевсое», «Двориковское», «Комаровское лесное хозяйство» (Неверкинский район); «Махалинское», «Радищевское», «Шаткинское» (Кузнецкий район); «Кадада», «Чаадаевское» (Городищенский район); «Сосновоборское лесное хозяйство» (Сосновоборский район); «Камешкирское», «Родник», «Порзовское» (Камешкирский район).

Кроме того, охота на кабанов разрешена в общедоступных угодьях Неверкинского, Кузнецкого, Городищенского и Сосновоборского района.

Регулирование численности кабана будет проводиться с 26 ноября по 10 января, сообщили в пресс-службе Министерства лесного, охотничьего хозяйства и природопользования Пензенской области.