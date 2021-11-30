Общество

Из-за чумы свиней в Пензенской области запретят охоту на кабанов

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В восточных районах Пензенской области планируется запретить отстрел и отлов кабанов, хотя идет охотничий сезон. Уведомление об этом направлено в Минприроды России.

Запрет связан с тем, что в селах План, Каменный Овраг (Неверкинский район) и Махалино (Кузнецкий район) выявлены эпизоотические очаги африканской чумы свиней и установлен карантин.

Ветеринарные правила предусматривают запрет охоты в эпизоотическом очаге и угрожаемой зоне, в которую включены территории охотничьих угодий радиусом 5,1 км от границ очага.

В зоне наблюдения, радиус которой составляет 11 км от угрожаемой зоны, запрещаются все виды охоты на кабана.

Исключением из этих правил является охота в целях регулирования численности диких свиней.

Она будет разрешена в охотничьи угодьях «Старо-Андреевсое», «Двориковское», «Комаровское лесное хозяйство» (Неверкинский район); «Махалинское», «Радищевское», «Шаткинское» (Кузнецкий район); «Кадада», «Чаадаевское» (Городищенский район); «Сосновоборское лесное хозяйство» (Сосновоборский район); «Камешкирское», «Родник», «Порзовское» (Камешкирский район).

Кроме того, охота на кабанов разрешена в общедоступных угодьях Неверкинского, Кузнецкого, Городищенского и Сосновоборского района.

Регулирование численности кабана будет проводиться с 26 ноября по 10 января, сообщили в пресс-службе Министерства лесного, охотничьего хозяйства и природопользования Пензенской области.

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Источник — фото minleshoz.pnzreg.ru
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Гость||

Все кабаны на постах сидят

Гость||

У меня теща на кабана похожа

Гость||

Даже кабанов при эпидемии не трогают.

Гость||

Гость писал(a):

У меня теща на кабана похожа
Повезло тебе)

Гость||

Всем кабанам по QR коду.

Гость||

Как били так и будем бить. Вы нам не указ.

Гость||

Чаво?

Гость||

Черкизово свинарник построит? альтернативную свинину, что дикую, что домашнюю, приказано уничтожить?

Гость||

значит я могу быть спокоен?

Гость||

Гнобят и людей, и свиней, ужас!

Гость||

Кабаны на некоторое время облегченно выдохнули.

Гость||

Гость писал(a):

Как били так и будем бить. Вы нам не указ.
а тебя давно не били? думаю желающих очередь

Гость||

Гость писал(a):

а тебя давно не били? думаю желающих очередь
Кого ты там бил то мамкин герой?

Гость||

Гость писал(a):

Кабаны на некоторое время облегченно выдохнули.
В субботу встряхнём.

Гость||

Гость писал(a):

Кабаны на некоторое время облегченно выдохнули.
В субботу встряхнём.

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Имя: Гость
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