«Новикомбанк» входит в топ-20 самых прибыльных банков России

29.11.2021 | 13:37

«Новикомбанк» на протяжении трех лет стабильно входит в двадцатку самых прибыльных банков России. Это следует из отчетности, опубликованной на портале Banki.ru.

Успешной деятельности банка способствуют системный подход к принятию решений по выбору надежных партнеров, последовательность в реализации сформированной под руководством акционера стратегии, технологичные инструменты организации клиентской работы, современная и широкая линейка качественных цифровых сервисов, эффективность операционной модели.

Драйвером роста «Новикомбанка» является активная поддержка предприятий промышленности, участвующих в реализации национальных целей развития. Среди заемщиков ведущие предприятия самолето- и вертолетостроения, судостроения и машиностроения, производители современного радиоэлектронного оборудования, лидеры других высокотехнологичных отраслей, а также их кооперации, в числе которых представители малого и среднего бизнеса.

При финансовой поддержке банка реализуются программы по модернизации ведущих отечественных предприятий, разрабатываются новые технологии, запускается серийное производство инновационной продукции. В частности, «Новикомбанк» финансирует такие проекты, как создание пассажирских лайнеров МС-21 и Ил-96-400М, многоцелевого вертолета АНСАТ, турбовентиляторного двигателя ПД-14, перинатальных центров.

Банк оказывает содействие в реализации практически всех национальных проектов: «Здравоохранение», «Образование», «Экология», «Безопасные и качественные автомобильные дороги», «Цифровая экономика» и других.

«На протяжении последних лет действие значимых неблагоприятных факторов существенно меняет условия работы банковской системы. При этом «Новикомбанк» продолжает поддерживать предприятия реального сектора экономики, участвовать в финансировании проектов, направленных на достижение технологической независимости нашей страны, предоставлять средства на реализацию комплексных инфраструктурных программ. Сегодня мы видим, что, несмотря на все сложности, «Новикомбанк» смог подтвердить эффективность реализуемой модели развития и обеспечить устойчивые темпы роста по всем основным параметрам, что привело к стабильным показателям чистой прибыли на протяжении трех лет», - прокомментировала председатель правления «Новикомбанка» Елена Георгиева.

Успешная работа финансового учреждения отражена и в оценках ведущих рейтинговых агентств. В 2021 году национальное рейтинговое агентство АКРА присвоило «Новикомбанку» рейтинг «А+(RU)» - высокий уровень кредитоспособности и надежности. «Эксперт РА» повысило банку рейтинг кредитоспособности до уровня ruА со стабильным прогнозом. Рейтинг международного агентства Moody’s - «Ва3», прогноз позитивный.

Новикомбанк также занимает первое место по операционной эффективности среди российских банков, по данным рейтинга международного финансового издания The Banker (Великобритания).

АО АКБ «НОВИКОМБАНК» основан 25 октября 1993 года. Генеральная лицензия № 2546 от 20 ноября 2014 года. Включен в реестр банков - участников системы обязательного страхования вкладов 02.12.2004 под номером 254.