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Общество

Мэру Кузнецка предложили показать горожанке свои карманы

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Работы по ремонту Чугунного моста в Кузнецке закончены. Об этом доложил мэр города Сергей Златогорский во время оперативного совещания под руководством губернатора Олега Мельниченко в понедельник, 29 ноября.

Глава региона рассказал, что ему поступило сообщение от жительницы Кузнецка - она пожаловалась, что дети мерзнут на остановках.

«Ну вот найдите Марию Александровну, повстречайтесь с ней, поговорите, а то она просит провести осмотр карманов Златогорского. Может быть, съездите к ней, карманы покажете?» - обратился к мэру Кузнецка Мельниченко.

«С удовольствием», - ответил тот.

«Там вам дадут и адрес, и телефон. Съездите, пообщайтесь, послушайте ее, ладно?» - попросил Златогорского губернатор.

Изначально реконструкцию Чугунного моста в Кузнецке планировалось завершить в 2021 году. Однако работы затянули (Сергей Златогорский сетовал, что подрядчики предпочли сначала заниматься более дорогостоящими объектами). В итоге укладку верхнего слоя асфальта перенесли на весну 2022-го.

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Гость||

Послушайте ее...Он ж не радио.

Гость||

penzainform.ru писал(a):

Глава региона рассказал, что ему поступило сообщение от жительницы Кузнецка - она пожаловалась, что дети мерзнут на остановках.
Златогорскому то чего надо сделать, что бы дети не мерзли на остановках, варежки каждому купить? Одевай детей потеплее, дурь несет какую то..

Гость||

Еще морозов не было, а уже околели.

Гость||

МоСК включите. Значит, транспорт редко ходит. Вот и мерзнут.

Гость||

Редко это как,график есть, вот и ходят,плюс-минус...

Гость||

10.32 Кровь из глаз - ошибок сколько! У вас центр грамотности открыли - бегом туда.

Гость||

Гость писал(a):

Златогорскому то чего надо сделать, что бы дети не мерзли на остановках, варежки каждому купить? Одевай детей потеплее, дурь несет какую то..
Если в Кузнецке такие же новые остановки, как сделали в Пензе, то немудрено там замерзнуть.Эти новые остановки ни от чего не защищают,ни от дождя, ни от ветра, ни от солнца, ни от холода.

Гость||

В Пензе на остановках мерзнут, и не только дети. Чудная мадама.

Гость||

Да....чудиков там много!

Гость||

Если в Кузнецке такие же новые остановки, как сделали в Пензе, то немудрено там замерзнуть.Эти новые остановки ни от чего не защищают,ни от дождя, ни от ветра, ни от солнца, ни от холода.

---------------------------------------------

Такие остановки не только в Кузнецке и Пензе, они и в других городах: Тамбов, Самара, Саратов..., они кругом. Подскажите властям, как сделать остановки, которые бы защищали от холода?

Гость||

На Химмаше могут подсказать, там их раньше делали. Но можно с кондиционерами, как в ОАЭ.

Гость||

Насмешили! Ну почему Златогорский не мэр Пензы ? Остановки должны быть антивандальные и многоразового использования , а те что сейчас стоят - от дождика не спрячешься, лавочка только для трёх человек , расписание маршрутов тоже оставляет желать лучшего.

Гость||

Портки оденет с дырявыми карманами и поедет :)

Гость||

Гость писал(a):

На Химмаше могут подсказать, там их раньше делали. Но можно с кондиционерами, как в ОАЭ.
Химмаша больше нет , убили забудьте и виновник этого Черницов который сдал намеренно завод рейдерам из Кедра .

penzainform.ru писал(a):

Изначально реконструкцию Чугунного моста в Кузнецке планировалось завершить в 2021 году. Однако работы затянули (Сергей Златогорский сетовал, что подрядчики предпочли сначала заниматься более дорогостоящими объектами). В итоге укладку верхнего слоя асфальта перенесли на весну 2022-го.
penzainform.ru писал(a):
Изначально реконструкцию Чугунного моста в Кузнецке планировалось завершить в 2021 году. Однако работы затянули (Сергей Златогорский сетовал, что подрядчики предпочли сначала заниматься более дорогостоящими объектами). В итоге укладку верхнего слоя асфальта перенесли на весну 2022-го.
Когда власть показывает себя беспомощной в такой ситуации напрашивается только один ответ коррупция и откат! Или власть может используя все ресурсы гнобить только народ.

Гость||

Остановки в Кузнецке оставляют желать лучшего. Остановки убожество и полный отстой, наблюдается складирование мусора в том числе на скамейках. Расписание маршруток отсутствует, приходится ждать некоторые маршрутки длительно. Как правильно замечено авторами на остановке не возможно укрыться от дождя, снега, ветра и т.п. стоишь и ждёшь маршрутку на сквозняке, отсюда и рост заболеваемости. Город запущен и запущен давно, возможно проблема заключается в отсутствии достаточных средств в бюджете. Полагаю, что нужно не только создавать скверы, но и заняться остановками общественного транспорта. Какими они должны быть - на это есть специалисты, получающие зарплаты, они и должны подумать над остановками в интересах людей, ожидающихся транспорт.

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Имя: Гость
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