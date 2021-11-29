Мэру Кузнецка предложили показать горожанке свои карманы

29.11.2021 | 09:51

Работы по ремонту Чугунного моста в Кузнецке закончены. Об этом доложил мэр города Сергей Златогорский во время оперативного совещания под руководством губернатора Олега Мельниченко в понедельник, 29 ноября.

Глава региона рассказал, что ему поступило сообщение от жительницы Кузнецка - она пожаловалась, что дети мерзнут на остановках.

«Ну вот найдите Марию Александровну, повстречайтесь с ней, поговорите, а то она просит провести осмотр карманов Златогорского. Может быть, съездите к ней, карманы покажете?» - обратился к мэру Кузнецка Мельниченко.

«С удовольствием», - ответил тот.

«Там вам дадут и адрес, и телефон. Съездите, пообщайтесь, послушайте ее, ладно?» - попросил Златогорского губернатор.

Изначально реконструкцию Чугунного моста в Кузнецке планировалось завершить в 2021 году. Однако работы затянули (Сергей Златогорский сетовал, что подрядчики предпочли сначала заниматься более дорогостоящими объектами). В итоге укладку верхнего слоя асфальта перенесли на весну 2022-го.