В Кузнецке детей-инвалидов будут учить игре в следж-хоккей

27.11.2021 | 13:45

В Кузнецке для детей с ограниченными возможностями здоровья будут развивать слэдж-хоккей - хоккей с шайбой, в который играют особенными клюшками на специальных санях.

Этот паралимпийский вид спорта начал развиваться в России несколько лет назад. Сейчас в стране - более 30 команд. В детскую следж-команду могут входить и мальчики, и девочки в возрасте от 6 до 18 лет с любой формой инвалидности.

В пятницу, 26 ноября, для юных кузнечан прошел праздник следж-хоккея. Выйти на лед и провести игру помогли профессиональные тренеры из Саратова.

«Собственным примером вдохновили юных кузнечан игроки действующих следж-команд. Подобное мероприятие является уникальным для нашего города. Те, кому еще только предстоит освоить следж-хоккей, остались под впечатлением», - рассказали в пресс-службе администрации Кузнецка.