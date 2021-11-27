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Общество

В Кузнецке детей-инвалидов будут учить игре в следж-хоккей

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В Кузнецке для детей с ограниченными возможностями здоровья будут развивать слэдж-хоккей - хоккей с шайбой, в который играют особенными клюшками на специальных санях.

Этот паралимпийский вид спорта начал развиваться в России несколько лет назад. Сейчас в стране - более 30 команд. В детскую следж-команду могут входить и мальчики, и девочки в возрасте от 6 до 18 лет с любой формой инвалидности.

В пятницу, 26 ноября, для юных кузнечан прошел праздник следж-хоккея. Выйти на лед и провести игру помогли профессиональные тренеры из Саратова.

«Собственным примером вдохновили юных кузнечан игроки действующих следж-команд. Подобное мероприятие является уникальным для нашего города. Те, кому еще только предстоит освоить следж-хоккей, остались под впечатлением», - рассказали в пресс-службе администрации Кузнецка.

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Источник — фото gorodkuzneck.ru
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Гость||

А оно им надо?Им может хочется на кровати подлежать с телефоном

Гость||

Я думал, будут учить на гармошке играть

Гость||

Сирожа учить будет, если бы Ваня был, то тогда на гармошке научил бы.

Гость||

Вам дуракам вообще ничего не надо, заглотил борматы и пузом к верху.

Гость||

А ты колдырь уже боярышник смотрю накатил, квакаешь тут

Имя: Гость
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