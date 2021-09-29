Общество

Ольга Чистякова стала участницей встречи с Валентиной Матвиенко

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Ольга Чистякова стала участницей встречи с Валентиной Матвиенко как выпускница второго потока образовательной программы «Женщина-лидер».

Мероприятие состоялось в Москве, в стенах верхней палаты российского парламента. Больше 100 слушательниц приехали из разных уголков страны, чтобы подвести итоги 4 месяцев учебы и работы над социальными проектами.

Пензенскую область представляла благотворительница, автор «Школы материнства» и множества других соцпроектов, руководитель фонда «Караван добрых дел», местного отделения Союза женщин России Ольга Чистякова.

«Четырехмесячный интенсив, организованный по инициативе Валентины Матвиенко, позволил взглянуть на социальную работу по-новому, помог увидеть дополнительные возможности, привлечь единомышленников и увеличить позитивный эффект от реализации», - отметила Ольга Чистякова.

По ее словам, занятия были организованы в формате онлайн. С участниками образовательной программы работали ведущие руководители государственных структур, представители бизнеса и НКО.

Трансляцию большого диалога с Валентиной Матвиенко, участниками которого стали женщины - лидеры страны, показывали в прямом эфире на сайте Совета Федерации и телеканале «Вместе-РФ».

В завершение выпускникам вручили сертификаты, подтверждающие успешное прохождение программы.

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