Елена Дзюбак рассказала о важности артезианской воды для беременных

22.09.2025 | 12:30

Беременность - особый период, когда забота о здоровье имеет двойное значение. Правильный питьевой режим и качество потребляемой воды - факторы благополучного самочувствия женщины и гармоничного развития малыша.

Врач-биохимик, нутрициолог Елена Дзюбак объяснила, почему будущим мамам стоит обратить внимание на артезианскую воду.

«Важнейший процесс - формирование околоплодных вод, среды обитания малыша, защищающей его от внешних воздействий и обеспечивающей комфортные условия для развития. Вода также обеспечивает доставку питательных веществ к плоду, увеличивает объем циркулирующей крови матери. Эти механизмы критически важны для детоксикации и подготовки к родам», - подчеркнула она.

Также вода участвует в выведении продуктов обмена веществ как матери, так и ребенка, помогает поддерживать оптимальную температуру тела, что особенно значимо при гормональных изменениях во время беременности.

Кроме того, правильный питьевой режим способствует выведению лишней жидкости и снижает риск отеков. Отказ от воды при отеках - неверное решение (за исключением случаев, когда это продиктовано медицинскими показаниями).

«Важно помнить о качестве потребляемой жидкости. Идеальный источник - чистая артезианская вода без газа. Рекомендуется распределять потребление воды в течение дня, например выпивать по стакану каждые 1,5-2 часа», - уточнила Елена Дзюбак.

В Пензе источником артезианской воды является «Ключ здоровья». Воду добывают в экологически чистом месте близ села Валяевка с глубины 180 метров, что обеспечивает ее защиту от загрязнений. Заказать доставку в офис или на дом можно через сервис «Торнадо».

Артезианская вода из глубоких подземных источников обладает рядом преимуществ, среди которых:

- природная чистота и защищенность от поверхностных загрязнений, в отличие от водопроводной воды;

- богатый минеральный состав, необходимый для здоровья мамы и малыша;

- отсутствие хлора и других дезинфицирующих средств, которые могут негативно влиять на здоровье.

«Пейте воду осознанно, с любовью к себе и малышу. Каждый стакан воды сегодня - это вклад в здоровье завтра», - подчеркнула Елена Дзюбак.

Реклама. Заказчик - ООО «Торнадо».