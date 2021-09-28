Общество

В зале ожидания вокзала станции Пенза-I устроили «Час пассажира»

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«Час пассажира» пробил. В зале ожидания вокзала станции Пенза-I представители Куйбышевской железной дороги приготовились ответить на вопросы тех, кто другому транспорту предпочитает поезд.

Владимир Ивойлов, приметив за столом людей в униформе, решил принять участие в акции и озвучить свою просьбу. Мужчину не устраивает время отправления электрички до Кузнецка.

«Даже на работу все люди опаздывать начинают. Не у всех начинается с 10:00 и с 11:00, люди приезжают уже поздно. На час бы», - предложил житель Пензы.

Не только график движения волнует пассажиров. Вопросы возникают относительно железнодорожных платформ, качества обслуживания, комфортабельности вагонов, курсирующих как на пригородном направлении, так и на дальних. Одного из пензенцев интересуют льготы для несовершеннолетних.

«У меня ребенок школьного возраста. Хотелось бы узнать, какие скидки есть для детей школьного возраста?» - спросил он.

«У нас предоставляется скидка в плацкартных и общих вагонах 50%, в двухэтажных поездах в купейных вагонах - тоже 50%», - ответила начальник производственного участка Куйбышевского железнодорожного агентства Марина Просвирина.

«Если жалоба, мы сразу реагируем на нее. Если можно, исправляем в течение нескольких часов, а если нужны денежные вложения, то в течение нескольких дней», - сообщил начальник железнодорожного вокзала Пенза-I Юрий Гришин.

Акцию «Час пассажира» в главной железнодорожной гавани Пензы проводят регулярно. Чаще ее участники жалуются, но иногда и благодарят.

«Такое приятное впечатление от всего абсолютно, не побоюсь уточнить: от туалета конкретно - бесплатно, чисто и замечательно. И вообще, иду, посмотрела на эту великолепную панораму - такая гордость меня охватила за вокзал и за город, честное слово! Так что спасибо большое», - оценила женщина.

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Источник — ТРК «Наш дом», Алексей Горелов
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