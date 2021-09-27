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Общество

В Спутнике евродвухкомнатные продаются от 2,4 млн рублей

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Квартиры евроформата набирают популярность среди покупателей городских новостроек. И это не просто дань западной моде, а ответ девелоперов на потребность горожан в функциональном жилье по доступной цене.

Холдинг «Термодом» не исключение. Например, в ЖК «Радужные дворы» в Городе Спутнике можно выбрать двух- или трехкомнатную квартиру евроформата.

Компактная трехкомнатная в строении № 76 площадью 50,5 кв. м подойдет для молодой семьи с маленьким ребенком. Здесь две изолированные комнаты, как и в двухкомнатной. Но еще есть большая кухня-гостиная для встреч с друзьями и родственниками.

Такая планировка позволяет молодым мамам спокойно заниматься каждодневными делами - готовить обед, убираться и т. д., ведь ребенок все время остается на виду.

При этом разница в цене между классической двухкомнатной и трехкомнатной евроформата минимальна.

Евродвухкомнатные - для тех, кто любит общение, но при этом не хочет пускать гостей в спальню. И не нужно: в кухне-гостиной хватит места для всех. Цена на такие квартиры - от 2,4 миллиона рублей.

Узнать больше о квартирах евроформата можно в отделах продаж холдинга «Термодом». Адреса офисов: Радужная, 1, Московская, 107, и проспект Строителей, 82. Телефон 28-28-20 или *2820 (звонок с мобильного бесплатный).

Застройщики ЖК «Радужные дворы» - ООО СЗ «Термодом-профи» (строение № 76) и ООО СЗ «Земстрой» (строение № 71). Все проектные декларации на наш.дом.рф.

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