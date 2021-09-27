В Пензе мальчик не мог посещать кружки из-за казусной ситуации

27.09.2021 | 16:23

В Пензенской области помогли женщине и ее семилетнему сыну, которые попали в казусную ситуацию при оформлении сертификата на дополнительное образование.

Семья жила в Пензе, но зарегистрирована была в одном из районов. Когда мать подала необходимые документы в областном центре, ей отказали из-за отсутствия местной прописки. Когда же она обратилась за помощью в районное отделение, то получила отказ, так как фактически там не проживает.

Оказавшись в безвыходном положении, женщина пришла на прием к уполномоченному по правам ребенка в Пензенской области Елене Столяровой.

«После обращения в Управление образования г. Пензы вопрос решен положительно в интересах ребенка», - пояснила детский омбудсмен.

В 2021 году в регионе начался переход на персонифицированное дополнительное образование. Оформлять сертификат нужно всем, у кого есть дети старше 5 лет. Но вот торопиться стоит только тем, чей ребенок впервые идет в какой-то кружок или секцию. Без нового документа туда не примут.

Родителям нужно либо зарегистрироваться в навигаторе, либо лично подать заявление в учреждение, где будут проходить занятия. После регистрации ребенок получает электронный сертификат дополнительного образования с уникальным номером. Он одновременно является и электронной записью в информационной системе, и официальным подтверждением возможности ребенка обучаться в кружках и секциях за счет средств государства.