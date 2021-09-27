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Общество

Пензенцы пожаловались на нехватку педиатров в поликлинике на ГПЗ

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Пензенца заинтересовал вопрос, куда делись педиатры из детской поликлиники в микрорайоне ГПЗ. С ним он обратился в редакцию сетевого издания «ПензаИнформ».

«В амбулатории № 12 не хватает педиатров. Детей тут много, район большой, застраивается. Один врач заболел - и все, ужас что творится! Когда примут на работу еще педиатров?» - написал пензенец.

Вопрос редакция направила в министерство здравоохранения области.

Врио заместителя министра регионального минздрава Марина Воробьева отметила, что в настоящее время в филиале детской поликлиники № 4 работают три участковых врача-педиатра. Они обслуживают 4 220 детей.

«С 27 сентября в филиале приступает к работе вновь принятый врач-педиатр», - ответила она.

Также Марина Воробьева напомнила о постановлении правительства области, согласно которому педиатрам, приехавшим в Пензу для трудоустройства из других субъектов РФ, положены единовременная выплата в 375 000 рублей и возможность ежемесячной компенсации до 10 000 рублей, потраченных на аренду жилья.

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Гость||

Хм, смешной их не хватает и на Маяке, врачей нигде не хватает! Поганая воровская власть разрушила систему образования и систему здравоохранения. Вот и результат, думаете это гражданин чем ? они 20 лет занимаются? Разворовывают и разваливают остатки былого великолепия СССР ! К врачу 1.5 месяца записи !!! Разве было такое в 80 годы нет, были и врачи и больницы. А сейчас зато есть церкви и воровские платные клиники.

Гость||

penzainform.ru писал(a):

Когда примут на работу еще педиатров?»
А где их взять то ? Их изначально нужно родить, выучить а потом заинтересовать работать!

Гость||

Пора снова вводить статью в УК за педиатрию!))

Гость||

А вот на Мира уже приняли в штат новых педиатров, не различающих орви и ангину. Что есть, что нет.

Гость||

а в поликлиниках для взрослых не лучше: в Согласии из медсанчасти вообще убрали женскую консультацию! Теперь нужно ездить в другие районы города, запись за месяц: кто это допустил вообще, какому оптимизатору район должен спасибо сказать???

Гость||

Да, развал полный в медицине и образовании катастрофически не хватает кадров, хоть бы тех удержать кто есть, чтобы не уволились

Гость||

Гость писал(a):

хоть бы тех удержать кто есть, чтобы не уволились
Тех которым уже ближе к 70 одной ногой в могиле и на пол головы в маразме ? Они из за своей нищенской пенсии пока не уйдут, воровская погань у них всё отобрала. Они уйдут, но только уже в могилу и не произойдёт обучения след поколения врачей. Приходящие будут гадать на кофейной гуще, эти 30 лет правления ворья страну откинуло на 100 лет назад, до уровня 3х стран Уганды, Мороко ....

Имя: Гость
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