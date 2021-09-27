Пензенцы пожаловались на нехватку педиатров в поликлинике на ГПЗ

27.09.2021 | 17:21

Пензенца заинтересовал вопрос, куда делись педиатры из детской поликлиники в микрорайоне ГПЗ. С ним он обратился в редакцию сетевого издания «ПензаИнформ».

«В амбулатории № 12 не хватает педиатров. Детей тут много, район большой, застраивается. Один врач заболел - и все, ужас что творится! Когда примут на работу еще педиатров?» - написал пензенец.

Вопрос редакция направила в министерство здравоохранения области.

Врио заместителя министра регионального минздрава Марина Воробьева отметила, что в настоящее время в филиале детской поликлиники № 4 работают три участковых врача-педиатра. Они обслуживают 4 220 детей.

«С 27 сентября в филиале приступает к работе вновь принятый врач-педиатр», - ответила она.

Также Марина Воробьева напомнила о постановлении правительства области, согласно которому педиатрам, приехавшим в Пензу для трудоустройства из других субъектов РФ, положены единовременная выплата в 375 000 рублей и возможность ежемесячной компенсации до 10 000 рублей, потраченных на аренду жилья.