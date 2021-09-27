Пензенцы пожаловались на нехватку педиатров в поликлинике на ГПЗ

Пензенца заинтересовал вопрос, куда делись педиатры из детской поликлиники в микрорайоне ГПЗ. С ним он обратился в редакцию сетевого издания «ПензаИнформ».
«В амбулатории № 12 не хватает педиатров. Детей тут много, район большой, застраивается. Один врач заболел - и все, ужас что творится! Когда примут на работу еще педиатров?» - написал пензенец.
Вопрос редакция направила в министерство здравоохранения области.
Врио заместителя министра регионального минздрава Марина Воробьева отметила, что в настоящее время в филиале детской поликлиники № 4 работают три участковых врача-педиатра. Они обслуживают 4 220 детей.
«С 27 сентября в филиале приступает к работе вновь принятый врач-педиатр», - ответила она.
Также Марина Воробьева напомнила о постановлении правительства области, согласно которому педиатрам, приехавшим в Пензу для трудоустройства из других субъектов РФ, положены единовременная выплата в 375 000 рублей и возможность ежемесячной компенсации до 10 000 рублей, потраченных на аренду жилья.
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Хм, смешной их не хватает и на Маяке, врачей нигде не хватает! Поганая воровская власть разрушила систему образования и систему здравоохранения. Вот и результат, думаете это гражданин чем ? они 20 лет занимаются? Разворовывают и разваливают остатки былого великолепия СССР ! К врачу 1.5 месяца записи !!! Разве было такое в 80 годы нет, были и врачи и больницы. А сейчас зато есть церкви и воровские платные клиники.