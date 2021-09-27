Пензенцам объяснили, сказывается ли подработка на трудовом стаже

27.09.2021 | 14:58

В понедельник, 27 сентября, в региональном отделении Пенсионного фонда России дали разъяснения по поводу дополнительного заработка.

«У меня подработка в свободное от основного занятия время. Устроен официально, идут отчисления в ПФР. Как это будет сказываться на стаже?» - поинтересовался один из жителей областного центра, обратившийся в редакцию сетевого издания «ПензаИнформ».

В ПФР сообщили, что на стаже это не сказывается никак, потому что для назначения пенсии он учитывается календарно, независимо от количества совпадающих по времени мест работы.

«При этом страховые взносы учитываются при расчете индивидуальных пенсионных коэффициентов, которые непосредственно влияют на размер будущей пенсии. Чем больше страховых взносов перечислят работодатели за гражданина, тем больше индивидуальных пенсионных коэффициентов у него будет сформировано, тем выше будет размер его пенсии», - говорится в документе, поступившем в ответ на редакционный запрос.