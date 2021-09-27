Сетевое издание|18+|Понедельник|27 сен 2021|15:41
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Instagram Telegram Яндекс ZEN
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+11oC
+12oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+7oC
+8oC
Завтра | Облачно |

Общество

Пензенцам объяснили, сказывается ли подработка на трудовом стаже

Печать

В понедельник, 27 сентября, в региональном отделении Пенсионного фонда России дали разъяснения по поводу дополнительного заработка.

«У меня подработка в свободное от основного занятия время. Устроен официально, идут отчисления в ПФР. Как это будет сказываться на стаже?» - поинтересовался один из жителей областного центра, обратившийся в редакцию сетевого издания «ПензаИнформ».

В ПФР сообщили, что на стаже это не сказывается никак, потому что для назначения пенсии он учитывается календарно, независимо от количества совпадающих по времени мест работы.

«При этом страховые взносы учитываются при расчете индивидуальных пенсионных коэффициентов, которые непосредственно влияют на размер будущей пенсии. Чем больше страховых взносов перечислят работодатели за гражданина, тем больше индивидуальных пенсионных коэффициентов у него будет сформировано, тем выше будет размер его пенсии», - говорится в документе, поступившем в ответ на редакционный запрос.

Подписывайтесь на ПензаИнформ в Google News и Яндекс.Новости.

Самые важные новости в telegram-канале Penzainform.

Без негатива и лаконично. Мы в Яндекс.Дзен.

0
0
0
0
 
Гость||

а вообще сегодня многим ли интересно что там идет или не идет в трудовой стаж или сраж, кого волнует что там придумывают все ранво все это из мира близкого к виртуальному

Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: 8(8412) 200-170.
Факс: (8(8412) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 30-36-37, 8(8412) 200-155

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2021

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Языченко Т.С. Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Копирование и использование полных материалов запрещено, частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на сайт penzainform.ru.
Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал penzainform.ru. Для читателей старше 18 лет.
Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте