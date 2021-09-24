В Пензе рассказали, когда дадут тепло в дома, где идет капремонт сетей

24.09.2021 | 15:42

В пятницу, 24 сентября, на сессии Пензенской городской думы зашла речь о подаче отопления в жилой фонд областного центра.

«В Пензе все источники тепла запущены, тепло подано в дома», - сообщил и. о. начальника управления ЖКХ Пензы Вадим Фейгин.

Докладчик уточнил, что на некоторых объектах ведется капремонт сетей, поэтому степень их готовности к сезону пока не превышает 35%. Однако, по его словам, в любом случае, даже если ремонтные работы продолжатся, до 27 сентября ресурс поступит во все дома по существующим трубопроводам.

В частности, по этой причине отопления сейчас нет на Ворошилова, 28, Коммунистической, 40. Эти дома должны быть подключены 25-го числа.

Депутат Сергей Лукичев указал на то, что в его округе много двухэтажных домов (в Нефтянике, Заре), где нет приборов учета, и поинтересовался, почему с жителей в таком случае берут плату по максимуму.

На вопрос ответил заммэра по городскому хозяйству Павел Якунин: «По всей Пензе есть двухэтажные дома, где нет возможности поставить прибор учета. Данные дома будут рассчитаны по нагрузке, с учетом температуры наружного воздуха и графика, который выдает источник. По году, по анализу всего отопительного сезона могу сказать, что по дому с прибором и дому без прибора, если он в нормальном состоянии и нет там дыр, по-русски сказать, сумма выходит примерно одинаковая».