Общество

В Пензе рассказали, когда дадут тепло в дома, где идет капремонт сетей

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В пятницу, 24 сентября, на сессии Пензенской городской думы зашла речь о подаче отопления в жилой фонд областного центра.

«В Пензе все источники тепла запущены, тепло подано в дома», - сообщил и. о. начальника управления ЖКХ Пензы Вадим Фейгин.

Докладчик уточнил, что на некоторых объектах ведется капремонт сетей, поэтому степень их готовности к сезону пока не превышает 35%. Однако, по его словам, в любом случае, даже если ремонтные работы продолжатся, до 27 сентября ресурс поступит во все дома по существующим трубопроводам.

В частности, по этой причине отопления сейчас нет на Ворошилова, 28, Коммунистической, 40. Эти дома должны быть подключены 25-го числа.

Депутат Сергей Лукичев указал на то, что в его округе много двухэтажных домов (в Нефтянике, Заре), где нет приборов учета, и поинтересовался, почему с жителей в таком случае берут плату по максимуму.

На вопрос ответил заммэра по городскому хозяйству Павел Якунин: «По всей Пензе есть двухэтажные дома, где нет возможности поставить прибор учета. Данные дома будут рассчитаны по нагрузке, с учетом температуры наружного воздуха и графика, который выдает источник. По году, по анализу всего отопительного сезона могу сказать, что по дому с прибором и дому без прибора, если он в нормальном состоянии и нет там дыр, по-русски сказать, сумма выходит примерно одинаковая».

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Гость||

На южной поляне замерзаем совсем. 3 проезд Лобачевского когда включат?

Гость||

Сказали же ремонт. Как сделают, включат. Хватит стонать. Обогреватель включи.

Гость||

Гость писал(a):

На южной поляне замерзаем совсем. 3 проезд Лобачевского когда включат?
Зачем? У нас включили дома парилка, круглые сутки с открытыми окнами.

Имя: Гость
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