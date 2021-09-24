Кузнечан призвали вернуться к добровольной самоизоляции

В пятницу, 24 сентября, мэр Кузнецка Сергей Златогорский записал видеообращение к горожанам, в котором призвал людей постепенно возвращаться к добровольной самоизоляции.
Он рассказал о сложной эпидемиологической ситуации, возросшей нагрузке на систему здравоохранения и подчеркнул важность принятия мер по борьбе с коронавирусом каждым конкретным человеком.
«Обязательная самоизоляция не вводится. Пока не вводится и дистанционное обучение, и какие-то другие меры по торможению экономики, как мы делали в начале пандемии, когда был локдаун. Но каждому нужно минимизировать количество перемещений и внешних контактов. Особенно это касается пожилых.
Если нет нужды куда-то ходить, не ходите. Не пользуйтесь общественным транспортом, побудьте дома, погуляйте около дома одни, подышите воздухом. Это касается всех. Каждый понимает свой ритм жизни и должен перестроиться, потому что местами концентрации этого вирусного коктейля являются именно места общественного посещения», - заявил Сергей Златогорский.
По его словам, за минувшие сутки скорая помощь 55 раз выезжала на вызовы по ковиду и смежным диагнозам, 15 человек были госпитализированы.
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