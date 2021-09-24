Общество

Кузнечан призвали вернуться к добровольной самоизоляции

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В пятницу, 24 сентября, мэр Кузнецка Сергей Златогорский записал видеообращение к горожанам, в котором призвал людей постепенно возвращаться к добровольной самоизоляции.

Он рассказал о сложной эпидемиологической ситуации, возросшей нагрузке на систему здравоохранения и подчеркнул важность принятия мер по борьбе с коронавирусом каждым конкретным человеком.

«Обязательная самоизоляция не вводится. Пока не вводится и дистанционное обучение, и какие-то другие меры по торможению экономики, как мы делали в начале пандемии, когда был локдаун. Но каждому нужно минимизировать количество перемещений и внешних контактов. Особенно это касается пожилых.

Если нет нужды куда-то ходить, не ходите. Не пользуйтесь общественным транспортом, побудьте дома, погуляйте около дома одни, подышите воздухом. Это касается всех. Каждый понимает свой ритм жизни и должен перестроиться, потому что местами концентрации этого вирусного коктейля являются именно места общественного посещения», - заявил Сергей Златогорский.

По его словам, за минувшие сутки скорая помощь 55 раз выезжала на вызовы по ковиду и смежным диагнозам, 15 человек были госпитализированы.

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Источник — gorodkuzneck.ru
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Гость||

Вот и правильно. Нечего шататься не знамо где

Гость||

Давайте уже "Нашу Кузницу" проводите! Хватит народ кашмарить со своим барановирусом как прикол какой то, все говорили после выборов вверх пойдет и на тебе вверх пошло хотя в середине августа так же 240 человек было и нечего! Жесть замучали уже из каждого утюга про барановирус! Кто хочет колется вакциной кто не хочет не колется отстаньте от людей!

Гость||

Барановирус это твоё имя что ли, тупой валенок, тебе человек всё по полкам разложил, хочешь сдохнуть, иди на все четыре стороны, дохни...

Гость||

А деньги ты мне принесешь

Гость||

penzainform.ru писал(a):

«Обязательная самоизоляция не вводится. Пока не вводится и дистанционное обучение, и какие-то другие меры по торможению экономики, как мы делали в начале пандемии, когда был локдаун. Но каждому нужно минимизировать количество перемещений и внешних контактов. Особенно это касается пожилых.
Заботливый)

Гость||

Он же неделю назад говорил про смягчение мер коронавирусных.

Гость||

Ну а кто о тебе бестолковом ещё позаботиться, только глава...

Гость||

Да они там совсем обалдели, может еще добровольную эвтаназию ввести? Воды людям не дают еще и изолируйтесь и не отсвечивайте.

Гость||

У тебя чё, воды нет, в пустыне живёшь?

Гость||

Вводите ЧС, не признаю никакой самоизоляции!

Идите к чертям со своим барановирусом!

Гость||

Гость писал(a):

У тебя чё, воды нет, в пустыне живёшь?
иди пей из лужи, Иванушка козел

Гость||

И в Пензе надо вводить ограничения ,особенно для +60 ,что утром,что вечером ходят и по ТЦ и в автобусах куда все ездят,а потом больницы переполнены.По тв надо объявить,если гуляют без дела ,штраф,и в больницах полно пожилых,почему не вызывают на дом,а прутся в поликлинику,дома ,что поговорить нескем,так пусть смотрят днём и ночью тв,вон сколько там ток шоу

Гость||

А чо перед выборами не призывал ? Сказал бы не ходите на выборы ато там короной заболеешь. И чо не сказал какая ж.опа с медициной в кузнецке, что скоро людей совсем лечить некому будет ?

Гость||

На концерте Спивакова зал и балкон были забиты битком.!!И кто за это ответит?

Гость||

Перекрёсток на Суворова - почти все покупатели без масок и родителей с детьми полно , подростки бездельничают. В тех магазинах , где на кассе маски спрашивают , покупатели уже привыкают и стараются в масках быть(АТАК, Магнит).На транспорте порядок наведите.И ограничьте уже плановую госпитализацию , закройте глазную больницу - рассадник заразы , там одни пожилые. На базаре на Суворова - редко встретишь продавца в маске , да ещё бабулек там полно .

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Имя: Гость
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