Кузнечан призвали вернуться к добровольной самоизоляции

24.09.2021 | 17:35

В пятницу, 24 сентября, мэр Кузнецка Сергей Златогорский записал видеообращение к горожанам, в котором призвал людей постепенно возвращаться к добровольной самоизоляции.

Он рассказал о сложной эпидемиологической ситуации, возросшей нагрузке на систему здравоохранения и подчеркнул важность принятия мер по борьбе с коронавирусом каждым конкретным человеком.

«Обязательная самоизоляция не вводится. Пока не вводится и дистанционное обучение, и какие-то другие меры по торможению экономики, как мы делали в начале пандемии, когда был локдаун. Но каждому нужно минимизировать количество перемещений и внешних контактов. Особенно это касается пожилых.

Если нет нужды куда-то ходить, не ходите. Не пользуйтесь общественным транспортом, побудьте дома, погуляйте около дома одни, подышите воздухом. Это касается всех. Каждый понимает свой ритм жизни и должен перестроиться, потому что местами концентрации этого вирусного коктейля являются именно места общественного посещения», - заявил Сергей Златогорский.

По его словам, за минувшие сутки скорая помощь 55 раз выезжала на вызовы по ковиду и смежным диагнозам, 15 человек были госпитализированы.