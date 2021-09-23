В Пензе обсудили перевод бухгалтерской отчетности казначеям

23.09.2021 | 19:44

Как повысить эффективность работы и оптимизировать затраты, какие новые современные технологии можно применять при переходе на новый формат деятельности - все это обсуждали на заседании Совета руководителей территориальных органов Федерального казначейства в Приволжском федеральном округе.

«Казначейство стало фактически единым бухгалтером на федеральном уровне, то есть вся бухгалтерия теперь в Федеральном казначействе по правительственному блоку. И мы этим опытом делимся с региональными коллегами», - сообщил заместитель руководителя Казначейства России Антон Дубовик.

Кроме правоохранительных структур, все остальные ведомства уже перевили свою бухгалтерскую отчетность казначеям.

«В этом году заканчиваем этап централизации учета на уровне правительственных органов - это более 2 000 получателей бюджетных средств, весь правительственный блок, это и налоговая служба, и таможенная, и все надзорные органы. Конечно же, мы в какой-то степени сегодня должны подвести итоги, но мы это делаем не только для себя - мы пропагандируем эту историю», - отметил Антон Дубовик.

«Вы на Пензенской земле в первый раз. Очень приятно, что наконец-то вы посетили гостеприимную, хорошую землю, и от имени губернатора и правительства Пензенской области я приветствую вас и желаю серьезной работы, которая сегодня предстоит нам вместе с вами», - обратился к Антону Дубовику врио председателя правительства Пензенской области Николай Симонов.