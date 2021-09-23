В Кузнецке рассказали о ходе ремонта путепровода на Стекловской

23.09.2021 | 08:39

В среду, 22 сентября, на улице Стекловской в Кузнецке возобновился ремонт путепровода.

Ранее были заменены деформационные швы на одной половине моста, теперь рабочие приступили ко второй. На месте старых швов установят более современные конструкции, а после на путепроводе уложат асфальт.

«Подрядчик, который выполнял первую часть работ, заявил, что все подводные камни, которые здесь были обнаружены, уже известны, поэтому сроки работ предполагаются быть короткими. Сейчас ведутся работы по демонтажу старого шва, снимается асфальт, вырубается деформационный шов, после этого будет устанавливаться новый», - процитировала ведущего специалиста Управления ЖКХ Кузнецка Анатолия Суетина пресс-служба местной администрации.

В мэрии подчеркнули: существенным плюсом для города является то, что на время работ движение транспорта не перекрывают полностью. Машины пускают по одной полосе, движение регулируется силами подрядчика.

Ремонт путепровода планируется завершить в двухнедельный срок.