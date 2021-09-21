Общество

В Кузнецке ограничат движение в связи с ремонтом моста

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В среду, 22 сентября, в Кузнецке возобновится ремонт путепровода на Стекловской улице.

В связи с этим движение транспорта будет частично ограничено, предупредили в пресс-службе мэрии.

Кузнечан и гостей города просят по возможности планировать поездки по объездным маршрутам.

«Ремонт путепровода планируется завершить в двухнедельный срок. Приносим извинения за доставленные неудобства», - обращаются к автомобилистам представители городской власти.

Путепровод на Стекловской закрыли на ремонт весной. Планировалось, что его обновят за лето. Однако объект оказался технически сложным, ремонт затягивался, сроки сдачи переносились. 13 сентября глава администрации Кузнецка Сергей Златогорский пообещал, что работы на мосту возобновятся.

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Источник — фото gorodkuzneck.ru
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