Общество

Пострадавшим при ЧС пензенцам рассказали о положенных выплатах

Печать

Министерство ЖКХ и ГЗН Пензенской области рассказало о единовременных выплатах жителям региона, пострадавшим в результате чрезвычайной ситуации. Соответствующий документ от ведомства поступил в редакцию сетевого издания «ПензаИнформ» в четверг, 23 сентября, в ответ на запрос.

«В августе с дома сильным ветром снесло крышу. Страховая компания выплатила компенсацию. Должны еще какие-то средства выплатить пострадавшим - через сельсовет или из другого источника? Из какого бюджета? Как доказать, что дом разрушен из-за непогоды, и куда обращаться за компенсацией?» - поинтересовался житель Малосердобинского района.

В министерстве пояснили, что выплаты пострадавшим должны производиться независимо от страховых начислений по заключенным договорам страхования.

«Доказательством разрушения объекта из-за непогоды будет являться акт технического обследования поврежденного в результате ЧС объекта», - говорится в документе.

Для получения компенсации необходимо обращаться в органы местного самоуправления по месту нахождения имущества.

В случае если у муниципалитета не хватает средств на ликвидацию ЧС, в течение 30 дней с момента введения режима ЧС чиновникам следует обратиться в правительство Пензенской области с просьбой о выделении средств из резервного фонда.

Подписывайтесь на ПензаИнформ в Google News и Яндекс.Новости.

Самые важные новости в telegram-канале Penzainform.

Без негатива и лаконично. Мы в Яндекс.Дзен.

0
0
0
0
 
Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: 8(8412) 200-170.
Факс: (8(8412) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 30-36-37, 8(8412) 200-155

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2021

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Языченко Т.С. Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Копирование и использование полных материалов запрещено, частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на сайт penzainform.ru.
Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал penzainform.ru. Для читателей старше 18 лет.
Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте