Пострадавшим при ЧС пензенцам рассказали о положенных выплатах

23.09.2021 | 16:47

Министерство ЖКХ и ГЗН Пензенской области рассказало о единовременных выплатах жителям региона, пострадавшим в результате чрезвычайной ситуации. Соответствующий документ от ведомства поступил в редакцию сетевого издания «ПензаИнформ» в четверг, 23 сентября, в ответ на запрос.

«В августе с дома сильным ветром снесло крышу. Страховая компания выплатила компенсацию. Должны еще какие-то средства выплатить пострадавшим - через сельсовет или из другого источника? Из какого бюджета? Как доказать, что дом разрушен из-за непогоды, и куда обращаться за компенсацией?» - поинтересовался житель Малосердобинского района.

В министерстве пояснили, что выплаты пострадавшим должны производиться независимо от страховых начислений по заключенным договорам страхования.

«Доказательством разрушения объекта из-за непогоды будет являться акт технического обследования поврежденного в результате ЧС объекта», - говорится в документе.

Для получения компенсации необходимо обращаться в органы местного самоуправления по месту нахождения имущества.

В случае если у муниципалитета не хватает средств на ликвидацию ЧС, в течение 30 дней с момента введения режима ЧС чиновникам следует обратиться в правительство Пензенской области с просьбой о выделении средств из резервного фонда.