Пензенские дети с ОВЗ, обучающиеся на дому, будут получать компенсацию

23.09.2021 | 15:26

В Пензенской области школьники с ограниченными возможностями здоровья, обучающиеся на дому по программам общего образования, будут получать денежную компенсацию бесплатного двухразового питания.

Соответствующее постановление опубликовано на портале правительства Пензенской области.

Согласно документу, дети в возрасте от 7 до 11 лет будут получать 2 603 рубля из расчета пятидневной учебной недели и 3 076 - исходя из шестидневки.

Ученикам от 12 лет и старше при пяти учебных днях в неделю будет компенсироваться 3 002 рубля, при шести днях - 3 546 рублей.

«Постановление распространяется на правоотношения, возникшие с 1 сентября 2021 года», - говорится в тексте.